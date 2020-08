Terminal Pesquero Metropolitano cocinó la paella solidaria más grande de Chile

www.24horas.cl Administrator

09.08.2020

El Terminal Pesquero Metropolitano y sus trabajadores, realizaron la paella solidaria más grande de Chile para alimentar a los vecinos de la comuna de Lo Espejo, que se han visto afectados económicamente por la pandemia.

"Pensamos nosotros que tenemos una paella gigante y porqué no utilizarla a favor de estas familias que no tienen un plato de comida, sobre todo para aquella gente que está postrada o que tienen coronavirus y no pueden salir" señaló el gerente general del Terminal, David Valenzuela

En tanto, Miguel Bruna, alcalde de Lo Espejo, detalló que fueron 30 los vehículos municipales, con tres funcionarios cada uno, los que repartieron el alimento a los vecinos de la comuna.

En total fue una tonelada de mariscos los que sirvieron para dar 1.800 porciones de almuerzos a las personas que hoy en día más lo necesitan.