Testimonio de una emprendedora: "Gracias al primer y segundo retiro del 10% estoy sobreviviendo con mi madre"

24Horas.cl Tvn

09.04.2021

Este viernes, en el Buenos Días a Todos se discutió sobre la posibilidad del tercer retiro del 10% de las AFP. Allí, se conoció el testimonio de la señora Areli, quien se manifestó a favor de poder retirar nuevamente fondos previsionales.

En conversación con el periodista Gino Costa en Paseo Ahumada, la mujer comentó que vive con su madre y que tiene un emprendimiento. Expresó que "estoy aburrida de escuchar las noticias donde se incrementan los dineros a los millonarios y a nosotros se nos empobrece con miserables pensiones".

"Soy pensionada a contar de octubre del año pasado. Gracias al primer y segundo retiro estoy sobreviviendo con mi madre (...) Si no hubiese sido por el 10%, por una cabeza que hizo una inversión ayudando a mi hermana, que tenía una pensión digna... la tuvo durante tres años con el sistema de AFP, pero resulta que te obligaba la AFP a cambiarte a renta vitalicia. Te obligan, porque si no la AFP te robaba demasiado. Mi plata me la están robando", añadió Arelli.

Luego, la mujer indicó que "estoy con mi madre, que la estoy ayudando porque realmente es un tema mayor. No hay dinero... la famosa AFP incrementa el robo sistemático de todos los chilenos. ¿Por qué nosotros, los trabajadores, no formamos nuestra propia institución donde creamos un directorio con el objetivo de que todos nosotros tengamos un banco?"

Más tarde, Areli criticó a las autiridades e indicó que "el bono de $40 mil me ha llegado, si tengo una pensión miserable también. Compré unos kilos de leche, de carne y cosas para comida. Con eso basta y sobra, no alcanzó para más. Da para 15 días".

Finalmente, comentó que "tengo un emprendimiento de masa para los celiacos, diabéticos y todo lo demás, porque tengo familia en el tema. Lo que ocurre es que sencillamente no puedo emprender porque no tengo dinero. Yo quiero el tercer retiro. Es más, yo estaba peleando por el 100% de mi plata, porque con eso puedo arrendar, comprar o subsidiarme algún local comercial. Con eso administrar mis recursos, porque yo los puedo administrar mejor (...) Siguen jugando con nuestras platas. No he visto a ningún diputado, a nadie que se ponga con las platas. Todo lo contrario, compran hectáreas, campos, casas y un montón de cosas".

Discusión legisltiva seguirá próxima semana

Los comités de la Cámara de Diputadas y Diputados determinaron que el próximo miércoles se pondrá en tabla de discusión el proyecto que permitiría un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, con la posibilidad de ser votado el jueves.



Así lo confirmó el presidente de la Comisión de Constitución, Marcos Ilabaca (PS), quien acordó con el presidente de la Cámara, Diego Paulsen (RN), entablar el debate que ha sido duramente cuestionado por el gobierno, que incluso amenazó con enviar la iniciativa al Tribunal Constitucional para frenarlo.



“En particular, vamos a discutir el tercer retiro el día martes de esta semana, ya lo puse en tabla en la Comisión de Constitución, y en conversación hoy día en la mañana con el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, se ha decidido ponerlo en la Sala para el miércoles y lo más seguro es que se vote el día jueves”, puntualizó Ilabaca.



“Independientemente de la actitud que sumamos nosotros como parlamentarios que queremos efectivamente que este tercer retiro llegue a las familias de Chile, le hago un llamado al Presidente de la República: Piense en los millones de chilenos que lo están pasando mal y súmese al tercer retiro. Lidérelo. No nos amenace con llevar esto al Tribunal Constitucional. Eso le hace un grave daño al país y a todos los chilenos”, cerró el legislador.