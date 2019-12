The Guardian destaca imagen de pareja de manifestantes besándose entre sus fotografías del 2019

24Horas.cl Tvn

31.12.2019

La crisis social que comenzó en Chile en el mes de Octubre ha reunido una gran cantidad de registros fotográficos que se han viralizado en todo el mundo.

Una de estas imágenes fue tomada por el fotógrafo Cherry Guzmán, quien logró retratar a dos jóvenes manifestantes cuyos rostros están tapados con poleras de Colo Colo, besándose en medio de las manifestaciones que se desarrollaban en el sector de Plaza Baquedano, con fuego y humo de lacrimógenas de fondo.

Tal fue el éxito de esta fotografía que el medio inglés The Guardian la puso en su selección de las mejores fotografías del 2019.

Guardian front page, Monday 30 December 2019: Sick children sent far from home in NHS beds crisis pic.twitter.com/O9acERyKUl