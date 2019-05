Tía de mujer quemada en una maleta: "Estaba en la calle porque ella quería, estaba enamorada"

Aloya Pérez reconoció el cuerpo de su sobrina. "Teníamos esperanzas de que no fuera. Ella no era mala, deja dos hijos preciosos", afirmó.

08.05.2019

La mañana de este miércoles Aloya Pérez llegó al Servicio Médico Legal (SML) de la Región Metropolitana para reconocer si efectivamente el cuerpo de la joven quemada en una maleta correspondía a Estefanía del Carmen Martínez Pérez, su sobrina.

"Teníamos esperanzas de que no fuera (...) es ella y quedó en muy malas condiciones", afirmó muy afectada Aloya, tía materna de la víctima.

Estefanía tenía 27 años, era madre de dos hijos y se encontraba en situación de calle. Era conocido como “la bailarina del Bella”.

"La Estefanía vivió en mi casa, era un mujer muy alegre, muy chistosa, ella andaba en situación de calle porque ella quería, no porque uno la echaba (...) Ella estaba enamorada, era bohemia, le gustaba la calle, andaba consumiendo droga", relató la tía.

De acuerdo a lo indicado por el SML, la mujer murió por "asfixia por estrangulamiento" y sus restos no fueron cercenados. También se logró identificar que la víctima presentaba "lesiones faciales de relevancia y gran parte del cuerpo se encuentra afectado por la acción del fuego".

Respecto a las condiciones en que falleció la mujer de 27 años, Aloya sostuvo que "se ensañaron con ella, no debería haberla quemada. Quiero justicia. Si a ese hombre se le pasó la mano y la mató, por qué no la dejó así para verla en el cajón, ahora tuve que sellar el cajón para que mi hermana, mi familia, no la vea (...) Ella era todo para nosotros", lamentó Aloya.

El victimario, quien también se encontraba en situación de calle, fue identificado y detenido por la Brigada de Homicidios de la PDI. La familia de Estefanía afirmó que no lo conocían.