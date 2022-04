Tiene 15 años: joven con overol blanco detenido en protesta fuera del Instituto Nacional

24Horas.cl Tvn

29.04.2022

Un joven de 15 años fue detenido en medio de las manifestaciones e incidentes registrados durante este viernes en el Instituto Nacional de Santiago.

De acuerdo a información policial, el adolescente vestía un overol blanco y estaba participando de las movilizaciones en el establecimiento educacional.

Defensoría de la Niñez pide no agudizar "situaciones de conflicto" en protestas estudiantiles Leer más

Fue en calle San Diego con Alonso de Ovalle donde se registraron diversos incidentes entre sujetos vestidos con estos mismos overoles, quienes se enfrentaron con Carabineros, incluso lanzando bombas molotov.

Por el momento, el joven fue trasladado hasta la 48° Comisaría de Santiago, desconociéndose si estudia en el recinto.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, fue consultado por este hecho. pero señaló que "los antecedentes de eso se están recabando, por lo tanto no me atrevería a mencionar absolutamente nada respecto de la situación en particular".

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, enfatizó que el plan a anunciar prontamente "busca ir concretando medidas que ya estamos trabajando".

: Gobierno adelanta inversión de $21.000 millones para infraestructura y atender salud mental escolar Leer más

Igualmente, remarcó que los protocolos de Carabineros serán revisados en cuanto ocurran en este tipo de manifestaciones, al tratarse en muchos casos de menores de edad.

"Nada justifica los hechos de violencia pero también es importante actualizar protocolos de Carabineros en resguardo del orden público", dijo.

Añadió que dichos procedimientos "deben tener pertinencia cuando son en escuelas".