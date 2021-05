Tío de hermanos asesinados en El Bosque: sospechoso "es guardia de seguridad y tiene antecedentes penales"

24Horas.cl Tvn

18.05.2021

"Mi hermana tiene corazón de abuelita, trató de ayudar y mire cómo quedamos". Esa fue la conclusión de Álex Madrid, hermano de la madre de los dos jóvenes, de 14 y 18 años, que fueron encontrados sin vida al interior de su vivienda. Las primeras investigaciones dan como presunto responsable al arrendatario de una pieza del hogar de la mujer, quien al descubrirse el crimen, desapareció.

"Estamos viviendo un momento muy difícil y es uno de los temas que no debería seguir pasando en este país: que sigan muriendo niños y niñas", señaló el tío de las víctimas al "Buenos Días a Todos".

Durante la conversación, Madrid señaló que el principal sospechoso "manipuló todo en la casa. Cortó los cables de las cámaras, hizo tira interruptores. Mi hermano encontró evidencia dentro de la casa, dos celulares, los de mis sobrinos", agregó para señalar que uno estaba formateado y el otro con clave.

Sin embargo, acusó que la Policía de Investigaciones no tomó en cuenta esas pruebas. "La PDI no quiso llevárselo. Increíblemente, la PDI estaba preocupado anoche de sacar a la prensa que estaba acá. A mí me corrió del lugar para decir que no hablara con la prensa y tratar que la prensa se fuera".

"Mi hermano entró anoche, encontró dos teléfonos. El de mi sobrino reseteado, y el de mi sobrina con padrón. La PDI no los tomó, no los perició".

Principal sospechoso

Desde que se descubrió el crimen, la PDI busca intensamente a quien es señalado como el principal sospechoso de la muerte de los dos jóvenes en la comuna de El Bosque.

"Al momento de buscar al tipo, lo estuvieron llamando y no contestó el teléfono hasta que lo bloqueó y cerró su cuenta de Whatsapp, cerró su Faceboook. Borró todo y la PDI no tenía idea de lo que estaba pasando y lo que estaba haciendo el sujeto"; aseguró Madrid.

Sobre el perfil del sujeto, el tío de las víctimas aseguró no conocerlo, sin embargo, reveló que contaba con antecedentes. "No me cabe en la cabeza cómo este sujeto, un guardia de seguridad, que trabaje en una empresa y tenga antecedentes penales. Dónde está el departamento del OS10 de Carabineros, que son los entes fiscalizadores para controlar a los guardia",

En ese mismo tema, se preguntó dónde están las autoridades para evitar que este tipo de casos ocurran. "La municipalidad llegó acá porque está la prensa. Hemos estado solos junto a unos vecinos. Agradezco a los que han llegado con flores y velas pero no hemos recibido más información", aseguró.