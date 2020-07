Tito Fernández es detenido para cumplir con prisión preventiva tras formalización por abuso sexual y violación

24Horas.cl Tvn

29.07.2020

Efectivos de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI llegaron hasta la casa de Humberto Baeza Fernández, cantautor nacional conocido como 'Tito Fernández' o 'El Temucano', en Puerto Montt para hacer cumplir la prisión preventiva decretada en esta jornada tras su formalización por abuso sexual y violación.

El artista fue imputado por tres delitos de abuso sexual reiterado y tres delitos de violación reiterada, a tres víctimas diferentes, según indicó el Poder Judicial.

La fiscal Mariela Cid Ruiz, de la Fiscalía Centro Norte, explicó que "las víctimas concurren al centro, donde el imputado era líder o maestro. Las víctimas acudían debido a una vulnerabilidad emocional que tenían en esa época. Ellas buscaban cubrir y llenar un vacío espiritual que tenían y por eso concurren a este centro. El imputado se aprovecha y comete los delitos".

Hoy, en audiencia de formalización, Humberto Baeza Fernández quedó en prisión preventiva por delitos de abuso sexual reiterado y violación. @SernamEGChile del @MinMujeryEG ha estado acompañando a las víctimas con apoyo jurídico y terapia reparatoria. #NoEstasSola pic.twitter.com/KxEG0T7d0d — SernamEG Chile (@SernamEGChile) July 29, 2020

Respecto de la cautelar, la fiscal aseveró que la prisión preventiva "es la única medida que puede resguardar y garantizar la seguridad de las víctimas y de la sociedad".

Asimismo, el tribunal fijó en 90 días el plazo para investigar el caso, donde el cantante es acusado de liderar una secta donde se habrían cometido los ilícitios.

Los hechos planteados indican que Baeza Fernández cometió los ataques contra las víctimas entre 2010 y 2016, por los cuales arriesga una pena de cárcel efectiva de 10 a 15 años.

AHORA: 7° Juzgado de Garantía de Santiago decreta la prisión preventiva de Humberto Baeza Fernández, imputado por tres delitos de abuso sexual reiterado y tres delitos de violación propia, hechos ocurridos entre 2010 y 2016. Plazo de investigación: 90 días. pic.twitter.com/hiK65MZ2Gl — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) July 29, 2020

"RECONOZCO QUE HUBO RELACIONES SEXUALES"

Tras ser acusado de liderar la secta "Tallis", dentro de la cual se habrían cometido diversos ataques contra mujeres, el imputado declaró en diciembre del 2018 ante la PDI, descartando la existencia de esta agrupación, y que estas aseveraciones "no se condicen con ninguno de los requisitos que necesita una secta. Aquí la gente iba a las reuniones y se devolvía a su casa. No se capturaba a la persona... no hubo amenazas".

Con respecto a las mujeres que lo denunciaron, Fernández reconoció que no sabe porqué lo hicieron, reconociendo que su único "error" fue haber tenido relaciones sexuales con ellas.

"Lo reconozco. Existieron las relaciones sexuales, consensuadas siempre. Nunca las obligué a nada", sostuvo el cantante nacional.

Finalmente Tito Fernández recalcó que "no había ritos, que todo se trató de una cuestión de tipo personal (...) de llegar a tener una relación sexual, hombre-mujer adulto, consensuado".