Tito Fernández es formalizado este miércoles por abuso sexual y violación

29.07.2020

Humberto Baeza Fernández, cantautor nacional conocido como 'Tito Fernández' o 'El Temucano', será formalizado durante la mañana de este miércoles por los delitos de abuso sexual y violación.

El folclorista es acusado de abusar sexualmente de tres mujeres que participaban en el Centro Integral de Estudios Metafísicos (CIEM), organización fundada por el imputado,ilícitos que habría cometido en marzo del año 2010 en Santiago.

Recordar que la primera denuncia se conoció en agosto del 2018, mientras que en diciembre del mismo año se publicaron nuevos relatos que involucran a Fernández con acciones de índole sexual.

Asimismo, se vincula al aludido como líder de la secta "Tallis", dentro de la cual se habrían cometido diversos ataques contra mujeres.

"No sé por qué me denunciaron. Sí existieron las relaciones sexuales consensuadas. No había secta", fueron parte de las declaraciones de Fernández tras acudir a la Fiscalía a declarar en diciembre del 2018.

Recordar que la formalización del cantante se produce esta jornada tras una larga investigación que se ha extendido por más de un año.