TodosConLaVale: Familia inicia campaña para poder operar a su hija de 11 años que sufre atrofia muscular espinal

24horas tvn

31.08.2020

Paula, es madre de Valentina de 11 años y de Diego, quien tiene 1 año de vida y ambos sufren una enfermedad degenerativa llamada atrofia muscular espinal o AME. Debido esto, Valentina ha estado los últimos cuatros meses de su vida postrada en su cama, producto de una severa escoliosis.

Por esto mismo, la familia de Valentina se encuentra contra el tiempo, ya que la pequeña tiene solo 3 semanas para ser operada debido a las complicaciones musculares que le causa la enfermedad AME que le descubrieron cuando tenía sólo dos años.

Bajo el nombre “#ayudemosalavale”, Paula inició una colecta en redes sociales para poder financiar esta operación, donde espera llegar a la meta de 35 millones de pesos, en máximo tres semana. Esta colecta comenzó el jueves pasado y hasta el día de hoy solo ha recaudado 5 millones.

“La campaña nace por la necesidad de operar urgente a la Vale, está sufriendo muchos dolores y no sale de su cama hace 4 meses, no se puede ni sentar”, comentó la madre, quien hoy en día no cuenta con los medios para poder pagar la intervención quirúrgica.

Paula explicó que “La Vale lleva 4 meses en cama y no aguanta estar sentada más de 20 minutos porque le duele la espalda, porque además tiene una cadera luxada y la otra subluxada”.

“Valentina se despierta más de 6 veces por la noche por dolor de espalda y los remedios hay días que no le ayudan. Ya no es vida lo que tiene, no aguanta el dolor y tiene 11 años. Estamos en una situación muy complicada, ya no se puede ni lavar los dientes o salir al patio porque no tolera el dolor”, continuó explicando su madre.

Si bien esta operación por escoliosis la cubre el GES, hoy en día todas las camas de los hospitales están destinadas al COVID-19, lo que impide que Valentina pueda ser operada de manera urgente en el plazo necesario, y además el GES vence en dos meses, lo que obligó a Paula y su familia a recurrir al sector privado.

La atrofia muscular espinal que está sufriendo Valentina y Diego es una enfermedad que aún no tiene una cura para edades universales, sino que solo hasta los 24 meses, con un costo superior a los 1.600 millones. Además la madre agregó que con este problema en la espalda, en caso de poder recibir un tratamiento, ella no se encuentra en las condiciones óptimas para poder recibirlo.

El medicamento para tratar a su hija de 11 años por AME, se llama Spinraza y tiene un costo superior de 500 millones al año. Ella ya ha perdido gran parte de su movilidad y ahora este proceso lo está viviendo Diego. “Esta enfermedad es macabra, porque los atrapa. Pueden tener todas las ganas de hacer cosas, pero el cuerpo no te responde", comenta Paula

El remedio fue negado por Fonasa debido a su alto costo. Paula llevó el caso a tribunales y ganó en la Corte de Apelaciones, pero perdió en la Corte Suprema. Pero nuevamente la familia de Diego y Valentina recurrirán al poder judicial para poder solventar los gastos.





¿Qué es la atrofia muscular espinal?

Según información entregada por la Clínica Las Condes, la Atrofia Muscular Espinal o simplemente AME, es una enfermedad que afecta a las neuronas motoras de la médula espinal, por lo que priva a quien los sufre, de la fuerza física necesaria para moverse, caminar, respirar y comer por estar afectadas las neuronas motoras de la médula espinal.

Se estima que esta enfermedad es la primera causa genética de muerte en niños.