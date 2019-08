Trabajadores de empresa Línea Azul rechazan reubicación laboral

Agencia Uno

24.08.2019

Los trabajadores de la empresa de buses Línea Azul se encuentran en un momento de incertidumbre, debido a la orden de cierre de todos los servicios que brinda la empresa, tras el accidente que protagonizó una de sus máquinas en San Francisco de Mostazal.



En ese marco, en una reunión con la ministra de Transportes, Gloria Hutt, se les ofreció una mediación para una reubicación laboral, puesto que la resolución del conflicto no será breve.



Sin embargo, los trabajadores rechazan esa oferta tajantemente. Así lo manifestó Cristino Saavedra, vocero de los trabajadores, quien sostuvo a Radio Cooperativa que “desde un principio lo que hemos pedido es la reactivación de los servicios, aunque sea en un cincuenta por ciento de los tramos rurales, pero en ningún caso la reubicación”.



Pero eso no es todo, porque los trabajadores también acusan sueldos impagos, a pesar de que la empresa se había comprometido a cumplir antes del 15 de agosto. “Lo concreto es que se nos adeudan los meses de julio y agosto”, explicó Saavedra.



Desde la empresa explicaron que no han podido cumplir con la promesa, por el congelamiento temporal de las cuentas y la incautación de computadores por orden del Ministerio Público.