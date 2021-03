Trabajadores de la Junji paralizarán desde mañana por condiciones sanitarias

24Horas.cl Tvn

16.03.2021

Hoy, agrupaciones de trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), asociados en Ajunji Nacional, hicieron un llamado a realizar un paro nacional de 72 horas, a partir de mañana y hasta este viernes, como forma de hacer presión por un presunto incumplimiento de condiciones sanitarias en los recintos dependientes del organismo estatal.



La organización de trabajadores y educadores, acusó que los jardines infantiles no estarían cumpliendo con las medidas y protocolos sanitarios para su reapertura en diversas fases del plan Paso a Paso y, por ello, exigirán que se cierren estos establecimientos educacionales.



“Convocamos a una paralización debido a las diversas situaciones que hemos tenido que enfrentar desde el inicio de la pandemia y pese a todos los esfuerzos, vemos que vuelven con mayor fuerza la inseguridad, la exposición, los temores e incertezas de los trabajadores y trabajadoras, y de las comunidades educativas”, expresó la presidenta de Ajunji Nacional, Silvia Silva, quien además explicó que han habido acercamientos con la autoridad del Ministerio de Educación, que no han tenido resonancia en la condición actual de su trabajo.



Silva asegura que en Mineduc "no entendieron" que no se cuenta con un real aforo en las salas cunas y niveles medios, lo que constituye un riesgo para la salud y la vida la atención de párvulos en fase de Transición, y que el nuevo protocolo covid-19 para la Educación Parvularia impide a las directoras de jardines infantiles cerrar esos establecimientos cuando existe sospecha o contagio de coronavirus.



“El paro nacional es sin turno ético y pedimos que en la modalidad de teletrabajo cierren sus computadores. Los trabajadores y trabajadoras asistieron a los jardines infantiles, y estuvieron trabajando. Pero, nosotros advertimos que no están dadas las condiciones sanitarias para la reapertura de jardines infantiles y la atención de los niños. No nos hicieron caso, y por eso lamentamos tener que llegar a este punto, de tener que paralizar”, agregó la timonel de la agrupación de educadoras.