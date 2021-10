Trabajadores protestan "a lo zombie" por cierre del comercio a las 19:00 horas

Agencia Aton

Una particular protesta se tomó las afueras del mall Costanera Center durante las primeras horas de esta tarde. Y es que trabajadores se disfrazaron de zombies a modo de protesta, exigiendo el cierre del comercio a las 19:00 horas.



En las decenas de carteles que se podían leer en dicha manifestación, se podía apreciar una consigna bastante específica: exigían que la senadora Carolina Goic (DC) pusiera en tabla el proyecto de ley que establece el cierre anticipado de sus lugares del trabajo.

Cabe recordar que desde el mes de septiembre, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta se encuentra estudiando el proyecto de ley relativo al cierre de los establecimientos de comercio y al descanso de los trabajadores del comercio.



Los integrantes de esta instancia son la ya mencionada parlamentaria, Rodrigo Galilea (RN), Juan Pablo Letelier (PS), Adriana Muñoz (PPD), y Jacqueline Van Rysselberghe (UDI).

En ese sentido, el diputado Boris Barrera (PC), quien se hizo presente en la manifestación, realizó una crítica al Senado: "Como lo hemos visto con este y muchos proyectos más, como por ejemplo el de las 40 horas, es que no hay voluntad. Ahí pesa más parece el lobby de estas grandes empresas, de los grandes consorcios, de las trasnacionales. Ahí parece que sienten la mano que aprieta".



Además, realizó una propuesta en caso de que en la Cámara Alta el proyecto no avance: "En la Cámara (de Diputados) nuestro compromiso es con los trabajadores y trabajadoras, así que espero que el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara ponga este proyecto en tabla si es que el Senado no lo tramita como corresponde".