Tragedia de Juan Fernández: a 10 años del viaje humanitario que no llegó a destino

02.09.2021

Era 2 de septiembre del año 2011, y gran parte del país comenzaba a escuchar informaciones de que un avión con rumbo al archipiélago de Juan Fernández se había perdido, situación que mantuvo en duda a la población que esperaba noticias de lo ocurrido.

Sin embargo, con el paso de las horas los rumores fueron confirmados, dando inicio a uno de los accidentes más trágicos que el país tenga registro., la cual cumple 10 años.

INTENSA BÚSQUEDA Y CONFIRMACIÓN DEL DESENLACE

A bordo de un CASA C-212-300 Aviocar de la Fuerza Aérea de Chile, 18 pasajeros y tres tripulantes comenzaron su viaje al archipiélago Juan Fernández, con el fin de trabajar y mantener las labores de reconstrucción tras el terremoto del 2010.

No obstante, pasadas las 17.00 horas, la torre de control perdió el contacto con la nave, iniciándose un protocolo de búsqueda que se extendió durante las horas posteriores e incluyó a autoridades nacionales y pescadores.

El avance del tiempo permitió confirmar el carácter fatal de lo sucedido tras encontrar los primeros cuerpos, echando por tierra las esperanzas de todo un país. Al día siguiente, el ministro de Defensa de la época, Andrés Allamand, confirmó a TVN que no había sobrevivientes debido al violento impacto que sufrió el avión.

21 HÉROES NACIONALES

Las personas fallecidas pertenecían a cuatro instituciones diferentes: la Fuerza Aérea, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Desafío Levantemos Chile y Televisión Nacional de Chile.

Las 21 víctimas de la tragedia fueron:

Felipe Camiroaga

Roberto Bruce

Sylvia Silier

Carolina Gatica

Rodrigo Cabezón

Felipe Cubillos

Sebastián Correa

Catalina Vela

Joel Lizama

Jorge Palma

Joaquín Arnolds

Carolina Fernández

Juan Pablo Mallea

Eduardo Jones

Eduardo Estrada

Flavio Oliva

Erwin Núñez

Rodrigo Fernández

José Cifuentes

Galia Díaz

Romina Irarrázabal

Paola Bontempi, hermana del fallecido animador y que vive en España, concedió una entrevista a TVN para recordar la figura de Felipe, aseverando que "10 es un montón de tiempo, pero hay una sensación como contradictoria y extraña. Por un lado soy consciente que ha pasado tiempo y así lo siento, pero por otro lado se me ha pasado muy rápido y sigo teniendo incluso momentos donde dices 'no me puedo creer que esto haya pasado'".

Al recordar cómo se enteró de la noticia, Paola relata que "aquí era medianoche. Yo estaba medio desvelada porque acababa de tener un bebé (...) estaba en casa con la peque medio despierta, medio dormida y me llamó mi padre por teléfono y mi padre lo que me dijo fue lo que le habían comunicado a él que fue 'Feli iba en un avión y ha desaparecido en el mar'. Ahí agarré el teléfono, me agarré a un amuleto que teníamos en común mi hermano y yo y ya me quedé despierta toda la noche (...) Al día siguiente cojimos un avión a Santiago".

Soledad Camiroaga, también hermana del fallecido conductor, ha usado las redes sociales para, en reiteradas oportunidades, recordar a su familiar, reiterando su admiración por este.

“Les comparto estas fotografías para recordar a un hombre que a mí me enseñó mucho a vivir en plenitud, en todos los aspectos de la vida y el amor. Pienso que el Feli cultivó siempre la paz mental y su estilo de vida plena y sencilla", dijo en un posteo en Instagram, en 2020.

Asimismo, destacó que "los años también me han traído aceptación, él lo habría querido así. Alguien me dijo que todos estamos en una fila pero no sabemos en qué orden. Estar preparados es vivir en paz y a tope”.