Tragedia en el Cajón del Maipo: Pangal Andrade saca cuerpo sin vida de kayakista que quedó atrapado bajo el agua en tubo sumergido

19.01.2019

Durante la tarde de este viernes, murió un joven de 23 años, luego de quedar atrapado en un tubo de cañería, de aproximadamente unos 50 centímetros de diámetro y unos 25 metros de largo, en el Cajón del Maipo.

La tragedia ocurrió en el río, a la altura de las Pataguas, cuando el aficionado al kayak, se encontró con restos arrastrados por un aluvión y que nadie nunca retiró.

Tanto Carabinero, como bomberos llegaron a la zona, sin embargo no pudieron rescatar al joven, por lo que uno de los testigos se comunicó con Pangal Andrade.

El deportista, junto a su hermano acudieron al lugar, intentando salvar al kayakista. Sin embargo, cuando lograron sacarlo del río, el cuerpo estaba sin vida.

Tras el rescate, Andrade destacó a TVN que él no conocía a la víctima y que se enteró de lo ocurrido "porque me llamaron para que fuera a ayudar". Además, explicó que el joven estaba atrapado en un "tubo de metal de 25 metros que hace un año lo denunciaron en la municipalidad, para que lo sacaran, pero no pasó nada. El río creció, se tapó el tubo y ahí quedó. La Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) había sacado ese tubo hace un año, pero llegó ahí por un aluvión grande que hubo en el Cajón. Lo arrastró como dos kilómetros hacia abajo, desde San Alfonso".

El kayakista "quedó atrapado debajo del agua, porque el tubo ya no se veía. Iba nadando y quedó metido en un rápido".

"Me contactó un amigo y salí en camioneta con mi hermano y llegamos a hacer el rescate (...) Carabineros no tiene idea de rescates en el agua y Bomberos tampoco. Con sus equipamientos gigantes, cómo te vas a meter al agua. Ahí la gente del río llevó todo. Nos demoramos como 15 minutos", finalizó Andrade.