Tras demanda de Conadecus: Metro afirma que saldos de bip! caducadas "no quedan en sus cuentas"

En comunicado, la empresa además aclaró que "solo está a cargo de realizar la administración de la tarjeta bip!, por lo que no define sus reglas de funcionamiento".

Agencia Aton

24.10.2021

Este sábado, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) oficializó una demanda en contra Metro de Santiago por "expropiación encubierta" del saldo vigente de las tarjetas bip! caducadas.



La acción judicial apunta al numeral 8 de los términos y condiciones de la empresa, el cual establece que en caso de que los usuarios no utilicen el sistema de pago en dos años, "las cuotas de transporte caducan y no les son devueltas ni reembolsadas, y tampoco se pueden transferir a otra tarjeta”.

A través de un breve comunicado, Metro se refirió a la acusación y aseguró que solo está "a cargo de realizar la administración de la tarjeta bip!, por lo que no define sus reglas de funcionamiento".



"Del mismo modo, no es dueño de los fondos de la bip! En consecuencia, los montos que corresponden a caducidad por no uso, tampoco quedan en sus cuentas“, añadió la misiva.



Respecto al proceso de caducidad, la compañía de transporte apuntó al Gobierno: "El procedimiento de suspensión y caducidad de las cuotas de transporte de la tarjeta bip! corresponde a una definición del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que se encuentra publicado en la web www.tarjetabip.cl”.



Cabe señalar que Conadecus pide una indemnización de $54 mil millones entre los afectados, cifra dividida "en un daño emergente de $18.700 mil millones; lucro cesante de $6 mil millones; daño extrapatrimonial de $18.700 millones; y el pago del incremento del 25% de las indemnizaciones solicitadas correspondiente a $10.900 millones”.