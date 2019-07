Tras jornada de eclipse: Automovilistas reportan taco kilométrico en la Ruta 5 Norte durante retorno desde la región de Coquimbo

Múltiples usuarios han indicado que llevan horas atrapados en la carretera y que los vehículos no avanzan.

03.07.2019

Durante la noche de este martes y madrugada de miércoles, múltiples automovilistas han reportado mediante redes sociales un taco kilométrico en la Ruta 5 Norte, en el marco del retorno hacia el sur de los turistas que acudieron a la región de Coquimbo para apreciar el eclipse solar total.

Los usuarios acusan que llevan horas en la carretera y que el taco no avanza por la zona del Peaje Puerto Oscuro, en las cercanías de Canela Baja.

Mediante Twitter, variados automovilistas han publicado videos sobre la congestión en el lugar, en donde se aprecia la desesperación de la gente al no lograr avanzar en la ruta.

En el webshow Desvelados24H, uno de los automovilistas —Diego Catalán— indicó que lleva ocho horas en la ruta y que "hay gente durmiendo en la berma y se está formando una tercera fila. No hay Carabineros, no hay autoridades y los peajes están cerrados. No abren las barreras".

Noticia en desarrollo...

@24HorasTVN Colapso total en ruta 5 Norte. A esta hora 2.30 am Peaje puerto Oscuro km 310 .Automovilistas indignados por km de taco por el peaje. Pésima planificación de esta contingencia del gobierno pic.twitter.com/VCIYlYEb3r — Alepo (@AponcevPo) July 3, 2019

@24HorasTVN Colapso Total de la 5 Norte. A las 2.40 am pic.twitter.com/JceRmuYB1l — Alepo (@AponcevPo) July 3, 2019

Esas bocinas son de molestia! Porque nos tienen en un taco de dos horas SOLO para cobrarnos peaje!! Plan de contingencia 0! #eclipse @canal13 @24HorasTVN pic.twitter.com/pDYSHchtVI — Lorena Cantergiani (@LaPuntoLore) July 3, 2019

La gente toca las bocinas en señal de descontento por los tacos kilométricos de los peajes! Tremendo robo! @24HorasTVN @Cooperativa @CNNChile pic.twitter.com/DnCCjS6f0n — Jordan Vargas B (@Jordan_var9as) July 3, 2019

Tacos de horaaas en #Ruta5Norte por los peajes... Pagar y pagar... me equivoco a hay una ley en la cual deberian liberarlos en estas ocasiones??? @Mega @24HorasTVN #CHILE #ECLIPSECHILE #Eclipse2019 pic.twitter.com/Stq0mbxiQo — Sitah Nico (@SITAHNICO) July 3, 2019

Siendo las 03:10 AM, las plazas de peajes cobrando y generando un taco gigantesco post eclipse.



Y así se manifiesta la gente contra tanto abuso ¡las autopistas concesionadas no aseguran un tránsito LIBRE!#QueLevantenLasBarreras

@24HorasTVN @elmostrador pic.twitter.com/YXWPdiaf3E — Felipe Cárcamo (@carcamofelipe) July 3, 2019

Siendo las 03:10 AM, las plazas de peajes cobrando y generando un taco gigantesco post eclipse.



Y así se manifiesta la gente contra tanto abuso ¡las autopistas concesionadas no aseguran un tránsito LIBRE!#QueLevantenLasBarreras #Ruta5Norte



@24HorasTVN @elmostrador pic.twitter.com/qORw4M6at7 — Felipe Cárcamo (@carcamofelipe) July 3, 2019

@24HorasTVN Colapso en 5 Norte en acceso Los Vilos. Vamos completar 8 hrs de Serena y todavía no llegamos a Los Vilos pic.twitter.com/kZYEgMTDro — Alepo (@AponcevPo) July 3, 2019

Partimos a las 18 hrs desde Paihuano, Valle del Elqui y llevamos casi 10 horas y ni siquiera hemos llegado a Los Vilos. Una pena que @MTTChile no haya pensado en una real medida de mitigación. Solución: Habilitación de la 3ra pista. #Ruta5Norte #Eclipse https://t.co/h7soRqBpXP pic.twitter.com/WdqW5yEy2h — Titi Azecas (@TitiAzecas) July 3, 2019

Llevo como 10 horas en la carretera y tengo que llegar a Quillota 😠 pic.twitter.com/vzAo6RN6lk — marloca (@Lopez67Marcela) July 3, 2019