Tribunal declaró admisible la querella presentada por RN contra Héctor Llaitul

Agencia Aton

25.05.2022

El Juzgado de Garantía de Temuco declaró este miércoles admisible la querella presentada por Renovación Nacional en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien hizo un llamado a preparar las fuerzas y "organizar la resistencia armada", ante la instalación del estado de excepción.

Ministra Siches tras crimen de trabajador forestal: "La evaluación del Estado de Excepción es continua" Leer más

La acción judicial también va en contra “de todos aquellos que resulten responsables por el delito de asociación ilícita, prescrito y sancionado en el Artículo 292 del Código Penal”.



RN tomó la determinación de presentar esta querella luego que el Presidente Gabriel Boric tomara la decisión no hacerlo tras las expresiones de Llaitul, manifestando que “nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones”.



Tras esto, el presidente del partido, el senador Francisco Chahuán, declaró: “RN va a hacer la pega que usted no hace, Presidente. Vamos a presentar la querella, vamos a hacer su pega”.



Durante la presentación de la querella, el pasado lunes 23 de mayo, el parlamentario sostuvo que “creemos que la CAM representa una asociación ilícita terrorista y que debe ser juzgada como tal”.



La diputada Camila Flores también se refirió a la resolución del Juzgado de Garantía de Temuco y expresó que “ha sido declarada admisible la querella que desde Renovación Nacional presentamos contra el terrorista Héctor Llaitul. Desgraciadamente, tenemos que hacer el trabajo que el Presidente de la República no está haciendo”.



Añadió que “esa querella debió ser presentada por Ley de Seguridad Interior del Estado, por el Ministerio del Interior. Ni el Presidente ni la ministra quisieron actuar, en uso de sus atribuciones legales. Pero nosotros lo vamos a hacer, porque no vamos a permitir que sigan muriendo más personas en la zona. No vamos a permitir que personas inocentes mueran día a día y los vamos a proteger con todas las herramientas legales que contamos”.

Finalmente, el presidente de RN, declaró para esta ocasión que espera que Llaitul "se presente a declarar a los tribunales de justicia como gestor y actor de actos de violencia y terrorismo”.