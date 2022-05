Tribunal decreta traslado de Nicolás López a penal de Casablanca

24Horas.cl Tvn

27.05.2022

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar resolvió el traslado de Nicolás López a otro recinto penitenciario, con el objetivo de resguardar su seguridad, de acuerdo a lo solicitado por su defensa.

En una audiencia que no fue transmitida a través de los canales oficiales del Poder Judicial, finalmente se tomó la decisión de moverlo desde la cárcel Santiago 1.

Ministra Orellana por Nicolás López: "Su estrategia fue hacer pelear a mujeres entre ellas" Leer más

En definitiva, el cineasta será llevado al Centro de Detención Preventiva de Casablanca, en la región de Valparaíso.

De acuerdo a antecedentes recopilados por 24 Horas, su traslado se realizará lo antes posible y no habría problemas con la disponibilidad de espacio.

Por ahora, López se mantiene en el módulo de enfermería de Santiago 1.

La defensa del condenado había pedido su traslado al anexo Capitán Yáber, sin embargo, el tribunal explicó que ese recinto no recibe a imputados por delitos sexuales.

Recordemos que esta mañana de viernes la defensa de López ya había presentado un recurso de nulidad contra la sentencia que lo condenó a cinco años de cárcel por dos delitos de abuso sexual.

Defensa de Nicolás López ingresa recurso de nulidad contra sentencia por abusos sexuales

La defensa de Nicolás López ingresó un recurso de nulidad contra la sentencia dictada al cineasta, quien fue sentenciado a cinco años y un día de cárcel por dos delitos de abuso sexual.

Actualmente, el imputado cumple prisión preventiva en la cárcel Santiago 1 mientras se desarrolle el proceso judicial. El fiscal Francisco Lanas solicitó aquella medida cautelar "por considerar al señor Nicolás López como un peligro para la seguridad de la sociedad, y también un peligro de fuga".

Nicolás López cumplirá prisión preventiva en Santiago 1 tras revisión de medidas cautelares Leer más

La abogada defensora del condenado, Paula Vial, solicitó "tener interpuesto el presente recurso de apelación subsidiaria en contra de la sentencia de fecha 16 de mayo de 2022, pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar".

"Respecto de ninguna de las dos condenas existió prueba de corroboración alguna, infringiéndose con ello las garantías de un proceso justo, racional y legalmente tramitado", acusa el documento.

Además, la defensa señaló en el recurso que "la presunción de inocencia prevalece sobre la perspectiva de género, teniendo que demostrarse no si la víctima miente, sino si existen elementos que corroboren su relato y que permitan destruir la presunción de inocencia que pesa sobre mi representado, cosa que no ocurrió en el presente juicio".

La petición concreta, señala la solicitud de nulidad, "es que se acoja el recurso, se invalide la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, y —en términos del artículo 385 del Código Procesal Penal— se dicte sentencia de reemplazo, absolviendo por este hecho, al no ser posible la configuración de los elementos típicos exigidos por el delito imputado".

El recurso fue ingresado al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, que debe derivarlo a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para su tramitación.

El caso

El pasado 26 de abril, el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar declaró culpable al individuo en un fallo que se adoptó de forma unánime tras seis semanas de juicio oral y a cuatro años de haberse iniciado el caso.

La resolución sostuvo que López fue culpable de los delitos registrados en la región Metropolitana entre noviembre y diciembre de 2015.

Sin embargo, en aquella ocasión los delitos de violación y ultraje fueron descartados por el tribunal al considerar que no había pruebas suficientes para acreditar su autoría.

: "Nunca he violado a nadie": Nicolás López se refiere a alegatos previo a conocer sentencia del caso Leer más

Específicamente, López fue exhonerado de dos delitos de violación relativos al año 2004, 2015 y 2016, además del ultraje público a las buenas costumbres, cuya data era de 2002.

La investigación y acusaciones de Fiscalía

El Ministerio Público pidió más de 15 años de prisión para el imputado, acusándolo por los delitos de violación y abuso sexual en carácter reiterado, y de ultraje público, registrados en el lapso entre 2004 y 2016.

🔴FISCAL REGIONAL, LORENA PARRA EN ALEGATOS DE CLAUSURA EN JUICIO ORAL contra Nicolás López señaló: “Le creemos al silencio del señor López o le creemos a las víctimas que declararon y fueron valientes al asistir a este Juicio Oral” pic.twitter.com/zyaOtM1SbM — Fiscalia Oriente (@fiscaliaoriente) April 25, 2022

En los alegatos de clausura, la Fiscalía aseguró que el juicio es "histórico" y cuya investigación "se realizó con perspectiva de género que debió enfrentar el sesgo de la defensa, cuya teoría del caso fue desacreditar a las víctimas de manera reiterada por medio de sus testigos, medios de comunicación, en el mismo juicio oral".

López no declaró en el juicio y su defensa no presentó ningún testigo.

Los mensajes de López

En marzo pasado, la fiscal Lorena Parra enfatizó que "tenemos prueba material" de las acusaciones contra López como autor de los delitos que se le imputan.

El Ministerio Público aseguró que López borró más de 2.700 mensajes de WhatsApp de su celular, los cuales fueron recuperados. En aquellos textos, "el acusado reconoce los hechos presentados en juicio oral", señalando que "ha tocado senos de sus víctimas, que las ha perseguido y que una de ellas se fue traumada de su departamento".

: "Tenemos prueba material": Fiscalía acusa de violación y abuso sexual reiterado a Nicolás López Leer más

Ello, señaló la fiscal, "da cuenta de que Nicolás López no respeta a las mujeres, abusa de ellas y se aprovecha de su superioridad, lo que queda de manifiesto en uno de sus tantos WhatsApp que escribió y borró: 'preséntame amigas jóvenes, llenas de esperanza, para destruirles sus sueños'".

Según acusó la persecutora, López tardó meses en entregar su teléfono celular para ser periciado, puesto que "antes fue periciado por él".

Patrón de conducta

En López, aseguró Fiscalía, se da cuenta de un patrón de conducta: "él es quien contactó a todas sus víctimas por Twitter, Instagram y mail siempre en un contexto laboral. Les ofrecía ser parte de producciones. Sin embargo, aprovechaba las reuniones laborales para atacarlas con fuerza aprovechando su condición de superioridad para abusar de ellas. Incluso las perseguía, como lo relató una integrante de su equipo, quien señaló que 'me persiguió y encerró en el baño para besarme'".

Con todo, el Ministerio Público sostuvo que en los cinco hechos por los cuales es acusado López "no existió consentimiento de las víctimas (...) Nunca entendió o no quiso entender que no era no".