Tribunal ordena prisión preventiva contra ex generales de Carabineros Bruno Villalobos y Gustavo González

En el caso, la ex subsecretaria Javiera Blanco quedó con firma semanal y arraigo nacional, mientras que la audiencia contra el ex general Eduardo Gordon fue pospuesta para el 22 de diciembre.

08.10.2021

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago ordenó la prisión preventiva de los ex generales directores de Carabineros Bruno Villalobos y Gustavo González, ambos imputados por los delitos de malversación y falsificación de instrumento público.

De acuerdo a lo señalado por el Poder Judicial, tras la formalización de las otroras autoridades policiales en el marco de la investigación en su contra.

Cabe señalar que el también ex general Eduardo Gordon, la instancia fue pospuesta para el 22 de diciembre.

Asimismo, el pasado 5 de octubre, el mismo tribunal decretó firma semanal y arraigo nacional de la ex la ex ministra de Justicia y ex subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, por su presunta participación en la millonaria malversación de gastos reservados.

Según la Fiscalía, los ilícitos se habrían consumado entre el 1 de enero de 2007 y el 11 de marzo de 2011, mientras Blanco ejercía su cargo de subsecretaria, donde la abogada habría recibido más de 42 millones de pesos.

Además de Blanco, otras seis personas fueron formalizadas durante esta jornada, entre ellas tres exgenerales directores de Carabineros, los cuales son Eduardo Gordon, Gustavo González Jure y Bruno Villalobos, por el presunto delito de malversación de gastos reservados.

Los delitos habrían sido efectuados mientras la abogada era subsecretaria de Carabineros, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Período, en el que habría recibido $42.132.000. Esto a través de cinco mil movimientos bancarios, que se llevarían a cabo mediante ocho depósitos entre 2006 y 2007.