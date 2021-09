Tribunal ratifica prisión preventiva de Miguel Ángel Aguilera en Santiago 1

Agencia Aton

El 15° Juzgado de Garantía de Santiago confirmó la medida cautelar de prisión preventiva contra el exalcalde de la comuna de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, quien está formalizado por delitos de corrupción. La jueza Mariela Hernández rechazó la solicitud de la defensa de Aguilera que buscaba modificar la medida cautelar.

Aguilera se encuentra recluido en el penal Santiago 1 desde el pasado 26 de julio, completando casi dos meses tras las rejas luego de ser formalizado por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos.

En concreto, la Fiscalía Sur le imputa los delitos de enriquecimiento ilícito desde enero de 2013 hasta septiembre de 2017; cohecho, entre 2014 y 2016; y lavado de dinero, entre febrero de 2013 y mayo de 2017. El acusado habría recibido pagos de hasta 283 millones de pesos.

El lunes pasado, el exedil habría prestado declaración por primera vez en la causa que llevan los fiscales Víctor Núñez y Leonardo Zamora de la Fiscalía Metropolitana Sur, pero dicha colaboración no habría reunido el valor suficiente para cambiar su condición de reo.

A solicitud del Ministerio Público, el plazo de investigación fue prorrogado por 30 días más, aunque el abogado querellante en la causa, David Cabedo, sostuvo que es posible que se programe una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares por parte de los defensores.

El fiscal Víctor Nuñez, comentó que los presuntos delitos no permiten acceder a una medida cautelar alternativa y aludió a la actitud de Aguilera: "Vino hace unos días atrás, estuvimos durante largas horas tomando declaración y no implicó colaboración alguna de los hechos implicado (...) El contenido de la declaración no fue más que una serie de intentos de justificarse, de dar una coartada".