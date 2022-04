Tribunal rechazó sobreseimiento de Javiera Blanco: Imputada por malversación de caudales públicos

24Horas.cl Tvn, Agencia Aton

26.04.2022

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago determinó rechazar la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa de la otrora ministra de Justicia, Javiera Blanco, quien está siendo investigada por una supuesta malversación de dineros destinados a gastos reservados de Carabineros.



Además de lo ya mencionado, la abogada de Blanco, Paula Vial, criticó la solicitud por parte de la Fiscalía de ampliar el plazo de investigación, aduciendo que no existía justificación para ello. De todas maneras, el tribunal accedió ampliando las indagatorias por otros cinco meses.



En la carpeta de investigación no existe "absolutamente ningún antecedente que dé cuenta o que permita considerar que hay alguna participación de mi representada en la cúpula que originaba el fraude", expresó Vial en la audiencia.

Por ley de Seguridad del Estado: Interior instruye a Carabineros a concurrir a bloqueos de camioneros Leer más

"No hay antecedentes que avalen las imputaciones del Ministerio Público. Se han emitido órdenes de investigar que han tenido, sobretodo en el último tiempo, un aspecto más bien dilatorio y con la finalidad de mantenerla vinculada a la investigación en circunstancias que lo que corresponde es dejar en claro que ella no pudo haber cometido estos delitos y que a esta altura no hay elementos que den cuenta de una eventual participación en aquello", acotó.



Además, la defensora recalca que "no existe documento alguno que sitúe a mi representada como administradora o poseedora de la custodia de los fondos de gastos reservados y que justifiquen la comisión del delito de malversación que exige este elemento fundamental de custodia".



Cabe recordar que los ex-generales directores de Carabineros, Gustavo González Jure, Bruno Villalobos y Eduardo Gordon, también han sido formalizados por este caso. Pese a que los dos primeros habían quedado con prisión preventiva, eventualmente la Justicia terminó por revocar sus medidas cautelares. En el caso del último, se mantiene con arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno.