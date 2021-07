Tribunal rechazó sobreseimiento de Piñera y autoridades en causa por eventuales violaciones a DD.HH.

Agencia Aton

02.07.2021

En la jornada de hoy, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la petición de sobreseimiento de la causa por delitos de lesa humanidad en contra del Presidente Sebastián Piñera, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, el subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli y el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.



Las autoridades, en esta causa, están siendo investigados por delitos de DD.HH. cometidos durante manifestaciones, así como también por lesiones provocadas por el lanzamiento de químicos junto a los chorros del carro lanzaaguas de la institución policial y por la muerte en la comuna de Panguipulli del malabarista callejero Francisco Martínez.



La petición de sobreseimiento, según el abogado de la máxima autoridad, Samuel Donoso, se fundaba en que no habría chances de configurar el delito de lesa humanidad porque los actos no fueron cometidos por una política sistemática de infringir los derechos de la población.



“Solicito el sobreseimiento definitivo por no ser los hechos constitutivos de delitos respecto de los crímenes de lesa humanidad que se han imputado a mi defendido y el sobreseimiento definitivo por encontrarse suficientemente acreditada la inocencia respecto del homicidio calificado que se le imputa en relación a estos hechos de Panguipulli”, sostuvo el defensor.



No obstante ello, la persecutora regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, manifestó que la investigación tiene diligencias pendientes, y está en un escenario de desformalización, por lo que no procedería la petición de la defensa.



"No es posible sostener aún que haya un escenario de claridad absoluta entorno a la inexistencia del delito o la falta de participación”, dijo Perivancich.