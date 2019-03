Turba agrede a tres carabineros durante fiscalización por venta clandestina de alcohol en Recoleta

24Horas.cl Tvn

04.03.2019

Durante la noche de este domingo,tres funcionarios de Carabineros, que se encontraban de civil, fueron golpeados durante una fiscalización en un domicilio en el que se realizaba venta de alcohol de forma clandestina, en la comuna de Recoleta.

En una vivienda, ubicada en calle Juárez Larga, los tres uniformados procedieron a realizar la fiscalización, momento en que desconocidos comenzaron a agredirlos con golpes. A un carabinero le quitaron su arma de servicio.

Tras ello, otros sujetos de nacionalidad extranjera se sumaron a la agresión. Cerca de 10 fue la totalidad de individuos que golpearon a los policías.

Los funcionarios policiales lograron salir del recinto y huyeron en diferentes direcciones para buscar apoyo en la subcomisaría de la comuna. Así, con un amplio despliegue de carros y funcionarios, más respaldo del Gope y carros lanzaagua y gases, se dirigieron al lugar para realizar la detención de los agresores.

Además, se recibió apoyo de un helicóptero para localizar a algunos sujetos que huyeron por las techumbres.

Hasta el momento no hay detenidos, puesto que no se ha podido sindicar a los responsables entre las personas que se encontraban en el lugar. Las armas de los carabineros no han sido halladas.

En el recinto se decomisó una nevera en la cual se mantenían bebidas alcohólicas.