"Twitter haz tu magia": Carlos Maldonado encabeza búsqueda de conductor al que le rayó el auto

02.06.2022

Una curiosa búsqueda a través de Twitter encabeza el excandadito presidencial y expresidente del Partido Radical, Carlos Maldonado. Se trata del intento del político por encontrar al conductor o dueño al que le rayó el auto.

"Si su auto estaba estacionado en el nivel -2 de Clínica Alemana, hoy, entre 11:28 y 12:43, es un SUV con rueda de repuesto en el portalón trasero, y tiene un raspón allí, yo fui", comenzó escribiendo en la red social.

A lo anterior agregó que "me crucé con otro auto, y al maniobrar rocé el suyo. No me detuve en ese momento porque iba apurado a ver a mi nieto a urgencia".

1/2 Si su auto estaba estac. en -2 de Cl. Alemana, hoy, entre 11.28 y 12.43, es SUV con rueda d repuesto en portalón trasero, y tiene un raspón allí, yo fui

Me crucé con otro auto, y al maniobrar rocé el suyo. No me detuve en ese momento pq iba apurado a ver a mi nieto a Urgencia pic.twitter.com/FXnsDgTl54 — Carlos Maldonado (@MaldonadoCurti) June 2, 2022

El exministro enfatizó que al salir del recinto, buscó al aludido para dejarle un mensaje, "pero ya se había ido".

"Si ve este tweet contácteme por DM, para hacerme cargo del daño que le haya producido a su vehículo. Como dicen por acá, 'Twitter haz tu magia'. Gracias", finalizó Maldonado.

Su publicación cuenta con miles de 'me gusta', cientos de comentarios y retweets, sin embargo, el dueño del vehículo aún no aparece.