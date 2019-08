"Tyson" ante denuncias de trabajadores de la Piccola Italia: "Yo no soy un jefe maltratador"

24Horas.cl TVN

"Tyson", el hombre acusado de maltrato a sus trabajadores en el restaurante La Piccola Italia se refirió en exclusiva en Muy Buenos Días de Televisión Nacional de Chile al video donde aparece gritando a los trabajadores que mantenía a su cargo.

El hombre se mostró arrepentido por su forma de actuar, mientras que su esposa indicó que él no es un hombre agresivo, puesto que de ser así no estaría con él durante 15 años. "Yo creo que él está tan agradecido con la empresa, que algo así le tocó fondo y lamentablemente reaccionó de esa forma", indicó.

"Estoy muy afectado por mi familia, mis hijos, mi mamá (...) pedir disculpas a mis ex empleadores y mis compañeros, 1.200 trabajadores, si pasa algo, si lo cerraran por la culpa mía, por no haberme controlado, por no haber hablado", sostuvo.

"Yo no soy de esa manera"

Agregó que "yo no soy de esa manera, de repente me ofusco, pero voy a tratar de estar bien, hacer las cosas como corresponden, me echaron, me cortaron las manos. Mis hijos no pueden ir al colegio, mi mamá está con depresión".

En ese sentido, sostuvo que sabe que cometió un error, y que se trató de un hecho puntual. "Esto fue algo casual, algo que saltó", sostuvo, enfatizando que "la gente que me conoce sabe que no soy así (...) Yo no soy un jefe maltratador".

"Pido disculpas a mis ex compañeros y a mi exjefe. Les pagué con esta moneda, les pagué muy mal. El arrepentimiento está".

"Si a alguien le falté el respeto, se sintió menoscabado, mil disculpas, por algo estoy dando la cara", dijo. "Me cortaron las manos, ya no tengo trabajo, ¿qué más quieren?", sentenció.

"¿Por qué te dicen Tyson?"

"Lamentablemente mi esposo es bueno para el garabato", planteó su esposa al momento de plantear la forma en que él se refiere al resto de las personas, indicando que su tono de voz es así.

Además, consultado por su particular apodo "Tyson", el extrabajador sostuvo que "yo vengo de una población, de San Gregorio. Vengo criado prácticamente en la calle, me pusieron en la calle el sobrenombre por la similitud (con el verdadero) el rostro, físicamente".

Agregó que no tiene que ver con una actitud, "yo soy así, me crié así, de esa forma, del garabato", descartando que sea persona que no se enoja fácilmente.

"Es una buena empresa, digan lo que digan"

"Es una buena empresa, digan lo que digan. A lo mejor no tuve la educación que tuve que tener. A lo mejor, si hubiera tenido la educación que corresponde para estar ahí, no hubiera pasado esto, pero le doy gracias a Dios de que me dieron la oportunidad", sostuvo.

Además, dijo que "andan hablando" que podría cerrar la empresa, planteando que se siente "muy responsable de algo que no tenía que haber hecho. Debí haber dado una vuelta, contado hasta diez".

Tyson negó ser un jefe maltratador. "Yo ayudé a muchos, y también quiero agradecer el apoyo de mi señora, jefes, compañeros de trabajo, yo no soy una persona agresiva".

"¿Qué mas quieren?, ya me funaron, me hicieron esto en redes sociales, 16 años de trabajo dándole a la empresa pensando que estaba bien, pero no era así. Pero también tienen que tener claro que yo no soy así. Y tratar de pedir disculpas a quien sintió menoscabado, humillado, del más chico al más grande", sostuvo.