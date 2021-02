UDI busca sumario sanitario para Jadue por promover uso de antiviral "Avifavir"

24Horas.cl Tvn

02.02.2021

Durante la jornada de hoy, el jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) en la Cámara de Diputados, Juan Antonio Coloma, confirmó que la colectividad pedirá el curso de un sumario sanitario contra el alcalde de Recoleta y presidenciable del Partido Comunista, Daniel Jadue.



La razón que estaría detrás de la solicitud, a la que acompaña también la petición de una investigación penal en contra del edil, es la importación del antiviral ruso "Avifavir", usado como tratamiento contra el covid-19, el cual no se encuentra recomendado por autoridades como el ministro de Salud Enrique Paris y la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches.

Además de ello, se fundamenta en el anuncio realizado por el alcalde quien señaló que distribuirá gratuitamente el medicamento entre los vecinos de su comuna por medio de su "Farmacia Popular". El parlamentario UDI informó que pidieron a la Seremi de Salud de la Región Metropolitana que analice el caso y evalúe posibles sanciones.



"El alcalde Jadue no se cansa de actuar de manera irresponsable y de poner en riesgo la vida de los chilenos con tal de subir en las encuestas y de ganar en popularidad. Ya el año pasado intentó que se utilizara un medicamento en nuestro país sin ningún tipo de evidencia científica", señaló Coloma, recordando el caso del Interferón 2B, de fabricación cubana, y recomendado también por el edil comunista contra el coronavirus.



"Ahora trata de hacer lo mismo con un fármaco que no se ha recomendado su uso para tratar el coronavirus ni mucho menos que sea entregado en la atención primaria, que es lo que él de manera irresponsable busca hacer", agregó.



Por lo mismo, el diputado gremialista informó que acudieron a la Fiscalía para que se inicie una investigación de oficio en contra del jefe comunal por un eventual delito contra la salud pública, ya que el antiviral sólo fue autorizado en el país para estudios clínicos por el Instituto de Salud Pública y no para un uso generalizado.