"Un milagro": La recuperación de un niño de nueve años que sobrevivió a disparo en la cabeza

14.03.2022

El pasado 26 de septiembre un trágico hecho se registró en la comuna de San Bernardo, luego de que dos hermanos de 15 y nueve años fueran baleados en la cabeza tras quedar en medio del fuego cruzado de bandas rivales, solo a minutos de llegar a su casa junto a sus padres tras una reunión familiar.

Tras tres días en riesgo vital, Bastián de 15 años falleció. Cursaba primero medio, quería ser doctor y viajar por el mundo. Esa noche, a pesar de sus heridas, le pudo avisar a sus papás que su hermano Thomas también estaba grave.

Según dijo Carlos Dotte a 24 Horas, padre de las víctimas, "apenas llegamos la doctora dijo altiro que tienen que ponerse en los dos casos; el tiene posibilidades de sobrevivir, pero también tiene posibilidades de fallecer".

En tanto la madre de los pequeños, Giselle Rojas, ese fue "el peor día de mi vida, porque esta es una tristeza que jamás nunca voy a ser igual. A mi familia la destruyeron completa".

Milagrosa recuperación

Tras resultar con graves lesiones, el pequeño Thomas estuvo tres semanas en coma y con riesgo vital, y a pesar de todo, pudo superar las expectativas de los médicos, pudiendo ser dado de alta.

Luego de haber sido dado de alta, el pequeño debió iniciar una larga recuperación asistiendo a la Teletón.

Según dijo el director del centro, Cristian Saavedra, estos realizan "un serie de intervenciones que buscan acompañar a este paciente en la transición hacia un nuevo tipo de vida, fundamentalmente en educación, en recuperar movimientos, mejorar su capacidad funcional, para hacer cosas y finalmente ayudarlos a que tengan una mejor vida".

La rehabilitación de Thomas ha ido mejor de lo esperado, a tal punto que incluso esta semana volvió a clases para cursar quinto básico.

"Esto fue un milagro, porque Thomas por la gravedad que tuvo, no hubiese resistido, pero fue un milagro. Cuando lo iba a ver yo pensaba que mi hijo iba a quedar postrado, que no se iba a mover nunca más, pero gracias a Dios y a su hermano mi hijo salió adelante", dijo Giselle.

Avance de la investigación

En lo investigativo, el OS9 de Carabineros detuvo a un sujeto que estaría involucrado en la balacera, el cual se mantiene en prisión preventiva. Según la teniente Javiera García, "la hipótesis investigativa que se maneja, hubo un enfrentamiento por parte de dos bandas rivales".

Desde la Fiscalía detallaron que habrían sido al menos los 60 disparos percutados con diferentes tipos de armas, tales como fusiles.

Al respecto, Carlos señaló que estos sujetos "quieren demostrar la fuerza que tienen ellos entre bandas rivales, marcar el territorio. Ellos no miran si son niños, si son hombres o si son mujeres, no les interesa".

En tanto, Giselle dijo que "esto debería parar, mueren muchos niños por esto, por personas que no les importa vivir, no les interesa (...) No me voy a cansar hasta que todos caigan, y voy a ayudar a mi hijo también para que salga adelante".

Por ahora, esta familia cuenta con un amplio apoyo psicológico y legal del municipio de San Bernardo, además de permitir conocer la historia de Thomas, para que a ningún otro niño vuelva a ser víctima de la delincuencia o de una bala perdida.