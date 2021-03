Unicef solicita que se investiguen denuncias de violencia en residencia del Sename

24Horas.cl Tvn

23.03.2021

Durante la noche de este martes, la Unicef se refirió a la denuncia de hechos de violencias en una residencia del Sename en Providencia tras la viralización de videos en los que se escuchan desgarradores gritos de un niño.

Es bajo este contexto, que a través de sus redes sociales, la entidad indicó que "solicitamos que se investiguen los hechos y se determinen responsabilidades".

Asimismo agregaron que "los protocolos de las residencias deben garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes que están bajo la protección del Estado y la reparación de la vulneración que vivieron, así como también, dichos protocolos deben protegerlos de cualquier tipo de violencia y asegurar que reciban atención de salud mental de calidad".

Así como también, dichos protocolos deben protegerlos de cualquier tipo de violencia y asegurar que reciban atención de salud mental de calidad.



El bienestar y seguridad de los niños, niñas y adolescentes debe ser una prioridad. — UNICEF Chile (@UnicefChile) March 24, 2021

Denuncias y acciones

Según se puede escuchar en el registro de video que los testigos de casas aledañas pudieron grabar como prueba, se escucha a un niño llorar y gritar, paralelo a otros sonidos de lo que parecieran golpes, sin que se pueda determinar quién los genera o a qué.

Al menor se le puede oír decir entre llanto y gritos: "No, por favor señor, me duele po (...) Me duele, suélteme. Ya po, suélteme", en el registro que dura 46 segundos.

Conociéndose la denuncia hecha al número 1414 a Transparencia Municipal de Providencia, personal se dirigió al lugar en conjunto con policía de Servicio Focalizado, quienes tomaron contacto con la encargada del recinto.

En dicho lugar, según indicó la encargada, se corroboró que el niño, sin antecedentes, se mantuvo sobre el tejado del inmueble y que habría tenido una "crisis nerviosa" al no poder salir a pasear a la calle.

Según explicaron a las autoridades policiales, habría comenzado a "realizar gritos e insultos a los vecinos y transeúntes del lugar".

Ya que por protocolo no pueden bajar al menor de edad desde el tejado, Carabineros tomó contacto con SAMU, quienes no llegaron para evaluar su integridad física.

Según la información consignada por Carabineros, se dejó constancia de que tras una hora el niño bajó del techo por cansancio, quedándose dormido después en su dormitorio.

Sename inicia investigación

Tras los hechos denunciados por vecinos de un hogar de niños del Sename en Providencia, el Servicio Nacional de Menores emitió un comunicado en el que indican haber iniciado una investigación interna.

En el documento explican que "Las imágenes difundidas nos preocupan y conmueven, ya que nuestro principal objetivo es y será siempre proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes".

En ese sentido, explican que han iniciado una investigación y "solicitamos de manera urgente las imágenes de la residencia".

De acuerdo a los antecedentes que ellos manejan, "el problema se origina producto de una situación familiar grave que afectó a uno de los niños, pero es importante informar que actualmente los niños se encuentran bien y anoche durmieron tranquilamente".

Independiente de aquello, explican que se ha iniciado la indagatoria para determinar si la intervención realizada se ajustó a los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Explican que "Debemos recordar que los niños y niñas que se encuentran en residencias de protección, están ahí porque fueron víctimas de graves vulneraciones y en ocasiones sufren afectaciones de salud mental".

Finalmente, hacen un llamado a la ciudadanía a solicitar la colaboración, apoyo y empatía para resguardar la zona de protección de los niños que viven en la residencia.

Defensora de la Niñez por denuncia en hogar Sename de Providencia: "No existe especialización para intervenir frente a niños"

Patricia Muñoz, defensora de la Niñez, se refirió al caso de un centro Sename de Providencia, en el cual vecinos denunciaron que habría maltrato a menores.

"Con los antecedentes recabados hasta el momento, hemos verificado que no se activó el protocolo de manera adecuada. Estos hechos ocurrieron el día de ayer, y una vez más constatamos que no existe la especialización para intervenir frente a niños en contexto de descompensación emocional", advirtió Muñoz.

Dichas declaraciones surgen en paralelo a una investigación del caso, dado que vecinos de casas aledañas al hogar grabaron con sus teléfonos lo ocurrido, cuando escucharon gritos desgarradores de un niño en el lugar ubicado en la calle Carlos Antúnez.