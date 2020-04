UNICEF valora retiro del convenio entre el SENAME y la ANI: "No hacía una contribución a la tarea de protección"

El organismo internacional agregó que el mencionado convenio no hacía una contribución a la tarea de protección especializada que realiza el SENAME, ya que la ANI es un organismo dedicado a la inteligencia y seguridad.

27.04.2020

Este lunes, UNICEF valoró la decisión del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de dejar sin efecto el convenio entre el Servicio Nacional de Menores (SENAME) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), dado que esta iniciativa vulnera el derecho a privacidad de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la protección del Estado.

“Según la Convención sobre los Derechos del Niño, esta iniciativa implicaba una vulneración al interés superior del niño y a los derechos de protección de la vida privada, a la no discriminación, y a la preservación de identidad, por mencionar los más relevante”, indicaron en una declaración.

El organismo internacional agregó que el mencionado convenio no hacía una contribución a la tarea de protección especializada que realiza el SENAME, ya que la ANI es un organismo dedicado a la inteligencia y seguridad, lo que no se relaciona con el trabajo que realiza el SENAME. “No se entiende el objetivo de solicitar información sensible de los niños, niñas y adolescentes que están bajo la protección del Estado, ni que ella se requiera para producir inteligencia y efectuar apreciaciones globales y sectoriales”, sentenciaron.

UNICEF fue enfático en señalar que los niños, niñas y adolescentes que están bajo la protección del Estado tienen el mismo derecho a la protección de su vida privada que el resto de los niños, niñas y adolescentes que viven en el país. “En situación contraria también debería ponerse a disposición de ANI la información de otros grupos de menores de edad”. Sin embargo, explicó que la información personal de los niños, niñas y adolescentes que están bajo la protección del Estado es más sensible y su divulgación podría ocasionar daños y perjuicios en sus vidas.

UNICEF señaló que el país cuenta con Ley de Protección del Derecho a la Privacidad (N°19.628), la cual establece en detalle la protección de la información de personas, incluidos los niños, niñas y adolescentes.

En opinión de UNICEF, para que el SENAME pueda cumplir con su rol de proteger y restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes, requiere de la contribución activa de la mayoría de los servicios y ministerios. Y este sentido, el derecho a la protección de la vida privada es igualmente importante que los otros derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño.

El organismo hizo un llamado a poner los esfuerzos en avanzar en convenios que aseguren el acceso oportuno a los servicios que los niños, niñas y adolescentes requieren para restituir sus derechos vulnerados.

Finalmente UNICEF reiteró su compromiso y su voluntad de seguir colaborando con el SENAME para que este servicio pueda cumplir con los objetivos que se le han sido encomendados: proteger a los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos, restablecer su derecho a vivir en familia y lograr la reinserción social efectiva de los adolescentes que están en conflicto con la ley.