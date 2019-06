Universidad chilena lidera por primera vez ránking de mejores casas de estudio en América Latina

24Horas.cl TVN

19.06.2019

Por primera vez en la historia, una universidad chilena lidera el ránking de las mejores universidades de América Latina 2019, título que este año recae en la Pontifica Universidad Católica de Chile.

Así lo destacó la cuenta oficial de Twitter de "World Uni Rankings", donde señalan que está encabezado "por una universidad chilena por primera vez", en la medición que considera 13 indicadores de rendimiento.

En segundo lugar quedó la Universidad de São Paulo de Brasil, mientras que el principal candidato del año pasado, Universidad de Campinas, cayó al tercer lugar.

En el resto del orden, La Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro subió tres lugares al cuarto, mientras que el Instituto Tecnológico de Monterrey de México sigue en el quinto lugar.

En este sentido, Brasil continúa siendo el país con más presencia en la tabla, obteniendo seis de los 10 primeros lugares. Además, cuenta con 52 universidades clasificadas, frente a las 43 del año pasado.

En tanto, Chile continúa siendo el país más representado, con 30 instituciones, sumando 4 más que en el listado anterior.

Desde la Pontificia Universidad Católica de Chile agradecieron la calificación, señalando que "nos sentimos profundamente honrados por ello".

Agregaron que se trata del "resultado del arduo trabajo de todos los miembros de esta comunidad que aportan su esfuerzo diario, creatividad y calidez a esta institución. Damos la bienvenida a todos los estudiantes y académicos internacionales que quieren unirse a este proyecto por completo".

We are deeply honoured for this: a result of the hard work of all the members of this community who bring their daily effort, creativity and warmth to this institution. We welcome all international students and academics who want to join this project altogether! https://t.co/t5sEmv0Ov0