"Es difícil hablar de una segunda ola. En realidad, Chile nunca alcanzó una incidencia baja como se suele ver", dijo a 24 AM César Cortés, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

Urgenciólogo: "Tenemos que ser duros y decir que nos vamos a morir si no nos cuidamos"

24horas tvn

11.01.2021

Preocupación existe debido al aumento sostenido y pronunciado de casos de coronavirus en los últimos días, situación que se da de forma paralela con la ocupación a las camas críticas, de las que sólo hay187 disponibles en todo el país.

César Cortés, urgenciólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, explicó en conversación con 24 AM, que "es difícil hablar de una segunda ola. En realidad, Chile nunca alcanzó una incidencia baja como se suele ver".

Sin embargo, a pesar de ello, "no puede dejar de llamar la atención que llevamos tres días consecutivos con más de 4 mil casos. Si bien la cifra numérica es similar (a la de junio), la situación es un poco diferente".

En este punto, destacó que el número de pacientes graves en junio era asociado, en su gran mayoría, a la pandemia, pero hoy aquello es muy disímil, ya que existen muchos pacientes con otras patologías.

"Hay una mezcla de todo. Hay consultas de pacientes con patologías crónicas que están un poco descompensadas. También se han hecho muchas cirugías que requieren una cama de salida en UCI, intermedio (...) En comparación a junio, eso no estaba estipulado, por lo tanto la ocupación de camas de UPC era sólo pandemia", continuó.

Por otro lado, enfatizó que la situación hace que se deba elegir o priorizar por pacientes, lo que puede llevar a un escenario dramático.

Respecto del mensaje que ha entregado la autoridad sanitaria, Cortés manifestó que "es complejo estar en los zapatos de la autoridad. Tenemos dos problemas, el primero es el sanitario y también está lo que es la reactivación de la economía, sumado a esto una población que lleva confinada casi un año".

Sin embargo,"tenemos que ser duros y claros en decir que si no nos cuidamos, nos vamos a morir. Entonces, si bien se dio el mensaje de las vacaciones, lo difícil sería dar pie atrás, pero las cifras no mienten y estamos corriendo el riesgo de aumentar la incidencia en lugares que no tienen la flexibilidad de camas para personas que van a estar ahí y se contagien".

Por ejemplo, puntualizó que "en este momento la región de Antofagasta o Iquique están con una ocupación de camas críticas, por lo tanto, seleccionar a gente que va a vacacionar a este sector, puede tener consecuencias".

Tras el último balance por la pandemia entregado este sábado por el Ministerio de Salud, donde nuevamente los casos nuevos superaron los 4.000, expertos indicaron que la cuarentena apunta a ser una medida que debiese implementarse en las zonas con mayor incidencia de casos, junto a una fiscalización más efectiva.

Jeannette Dabanch, infectóloga Hospital Clínico de la Universidad de Chile, detalló a El Mercurio que "la situación es mucho más compleja que en junio", argumentando que en la actualidad "estamos partiendo con un volumen de pacientes importantes, con movilidad y distribuyendo el virus en diferentes áreas geográficas con una demora en la detección y aislamiento".

Asimismo, destacó que "falta ser categóricos", solicitando una "cuarentena efectiva, por un corto plazo, pero facilitada para que la población pueda cumplirla y mayor supervisión".

Por su parte, Carlos Pérez, infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes y decano de Medicina de la Universidad San Sebastián, destacó en el mismo medio que "los números siguen subiendo de tal manera que se dan las condiciones para considerar que entremos en cuarentena en otras comunas aparte de las que ta están".

"El llamado es a comprender que esta es una situación gravísima", añadió.

Recordar que el Ministerio de Salud realizó un nuevo balance este sábado e informó 4.361 nuevos contagios y 63 fallecimientos por coronavirus registrados en la última jornada en el país.

Se trata del segundo día consecutivo con más de cuatro mil casos diarios, siendo además la cifra más alta desde junio pasado.

No obstante, también se destacó un nuevo récord de exámenes PCR realizados en un solo día, alcanzándose los 58.116, con una positividad del 7,5%.

De los nuevos casos, se informó que 2.762 fueron sintomáticos, 1.428 asintomáticos y 171 que aún no han sido notificados.