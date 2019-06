"Usted sabe quién": El libro que reabrirá heridas en el caso Haeger

"Usted sabe quién es". Es el libro que reabrirá heridas en Puerto Varas. La publicación promete revelar antecedentes que no tuvieron a la vista los jueces que absolvieron a Jaime Anguita, el esposo de la contadora asesinada en su casa por José Pérez. ¿Cambia esto en algo la historia oficial?

03.06.2019

El periodista y escritor nacional Rodrigo Fluxá, es el autor del libro "Usted sabe quién" donde repasa detalles hasta ahora desonocidos sobre la investigación que tuvo como un de los principales sospechosos a Jaime Anguita, el absuelto marido de Viviana Haeger, contadora asesinada en su casa de Parque Stocker de Puerto Varas.

"La idea detrás del libro es pasarle al lector toda la información que tuvieron al frente los jueces e información que incluso no tuvieron al frente los jueces, para que ellos pudieran llegar a una convicción propia, que puede o no diferir de la de los jueces", explica Fluxá sobre el texto donde plasmó testimonios y audios desconocidos del caso.

"Yo como estaba sobreinformado del caso, me daba cuents incluso cuando los testigos mentían en el estrado, cosa de la que no se daban cuenta los jueces porque ellos no tienen acceso, por ejemplo, a la carpeta de investigación previa", agrega el comunicador.

El título del libro proviene de una frase del propio José Pérez, condenado por el asesinato, cuando los detectives en la reconstitución de escena del crimen le preguntan quién lo mando a matar a la mujer: "'Usted sabe', le dije yo".

El escritor asegura que él no trata de revertir el fallo del tribunal, pero que claramente se tomó una decisión sin tener todos los antecedentes.

Para Fluxá, el testimonio que entregó el trabajador del cibercafé desde donde Jaime Anguita habría recibido una llamada extorsiva el día que desapareció su mujer, es una de las claves del caso: "Tuvieron mucho tiempo haciendo el punto de que Jaime Anguita eligió a Viviana Haeger sólo para procrear. Jaime Anguita, y él lo decía, un día se aburrió de estar soltero, y eligió a alguien para poder tener hijos".