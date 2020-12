Usuarios reportan problemas en plataformas de BancoEstado

24Horas.cl Tvn

24.12.2020

Usuarios de BancoEstado reportan durante la madrugada la noche de este miércoles y madrugada de este jueves diversos problemas en las diferentes plataformas de la empresa.

Por medio de redes sociales, las personas denunciaron que existen complicaciones en el sitio web de la entidad así como también de la app oficial de la misma.

Asimismo, la situación estaría complicando la realización de transacciones y otros trámites por la vía electrónica, ya que muchos de estos usuarios ni siquiera podrían ingresar a sus cuentas.

Hasta el momento, la entidad bancaria no ha entregado ninguna información al respecto a través de sus canales oficiales.

Una vez más @BancoEstado no funciona.. Cual es la idea de una empresa tan chanta.. No dan ninguna seguridad y se dan el descaro de cobrar por todo! Los invito a todos a dejar de usar las tarjetas del banco estado y ver otras opciones! Saquen cuenta que vale mas... pic.twitter.com/GVKW1MeVG1

@BancoEstado no puedo entrar a la pagina del banco y en la app no puedo hacer transferencias, me pedía actualizar teléfono para activar la clave bpass lo hice y aun así no puedo transferir, llame al banco y me dicen que mis dTos están actualizados pero aun así no puedo