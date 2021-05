Usuarios reportan problemas para sacar permisos en Comisaría Virtual

24Horas.cl Tvn

22.05.2021

Usuarios en redes sociales reportaron problemas para poder sacar permisos individuales durante el mediodía de este sábado en la Comisaría Virtual.

Las personas argumentan que, al momento de intentar la solicitud, se les niega la autorización, a pesar de no haber alcanzado el límite dispuesto por las autoridades sanitarias.

Hay que recordar que, en comunas de Fase 1 y Fase 2, hay que pedir autorización en esta plataforma para circular en la calle durante los fines de semana, pero que solo se entrega uno en total entre sábado y domingo.

Los reclamos hicieron que Comisaría Virtual se convirtiera en Trending Topic durante la mañana de este sábado.

Cómo que no estoy autorizada si no he sacado permiso? 🥲 #ComisariaVirtual pic.twitter.com/WzEY9eZf7C