Vamos por Chile acusó irregularidades de la mesa directiva de la Convención

Agencia Aton

07.07.2021

Empiezan los primeros coletazos de la sesión de la Convención Constituyente que se realizó durante la jornada de este miércoles, donde se definió ampliar la mesa directiva a nueve integrantes y se aprobó la conformación de las comisiones de Reglamento, de Ética y de Presupuesto y Administración Interior.



Después de la jornada, los convencionales de Vamos por Chile denunciaron "falta de transparencia, irregularidad y arbitrariedad" de la mesa presidida por Elisa Loncon y vicepresidida por Jaime Bassa, acusando un "abuso de poder" por parte de ambos.



En una carta, los constituyentes de derecha criticaron que no se tomó en cuenta una propuesta realizada por su sector para el funcionamiento de la Convención durante los primeros 30 días, la cual "no se envió ni se consideró a los demás convencionales constituyentes"



Además, acusan que durante la discusión "se cancelaron peticiones de palabra pedidas por parte de decenas de Convencionales Constituyentes por parte del vicepresidente Jaime Bassa".



Junto a ello, cuestionan la anulación de la votación a favor de un comité directivo: "Se sometió a votación en el salón de honor, la posibilidad de constituir un 'comité que colabore con las tareas de la mesa'. Se tomó la votación a mano alzada, no identificando quién a favor, en contra o abstención. Los constituyentes de Vamos por Chile aprobamos dicha propuesta. Una vez cerrada la votación, un grupo de constituyentes se acercaron a la mesa, y luego de unos minutos, la Mesa Directiva cambió la pregunta respecto de la cual ya se había votado".



Posteriormente, denuncian que se votaron "dos preguntas que no formaban parte de la tabla: (i) aumentar cinco vicepresidencias adicionales de la mesa y; (ii) incorporar dos cupos de pueblos originarios", así como también criticaron que la votación no se transmitiera en vivo.



"La base de un Estado de Derecho democrático es que no hay ciudadanos de primera y segunda categoría, que nadie puede estar por sobre las normas y que nadie puede atribuirse otra autoridad o derechos que los que expresamente se le hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. La Convención Constitucional no está exenta de esto. La conducta arbitraria de la Mesa Directiva no solo constituye un abuso de poder, sino que además enloda un proceso que debiera ser participativo y transparente", sentenció la masiva.



Asimismo, el constituyente de distrito 12, Manuel Ossandón, anunció en T13 que recurrirá ante la Corte Suprema para anular la votación.



"Junto al convencional Logan, estudiaremos acciones legales para intentar anular el actuar de la mesa directiva en el día de hoy. Esperemos que esto no se repita y que hayan garantías mínimas en democracia. Esto no se trata de derecha o izquierda (...) estamos estudiando el recurso de reclamación para el efecto de aplicar normas mínimas de procedimiento en cuanto a las votaciones y los temas de tabla", indicó el hijo del senador RN Manuel José Ossandón.