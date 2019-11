Vecina de Santiago increpó a Intendente: "Los manifestantes están para defendernos, ya que Carabineros nos violenta"

La mujer aseguró que los manifestantes están en la calle "para defendernos a nosotros, ya que Carabineros no nos defiende y nos violenta".

24Horas.cl Tvn

06.11.2019

Después de más de 15 días de manifestaciones en el país, las protestas siguen sin cesar. Desde el 18 de octubre que cada tarde miles de personas se reúnen en diferentes partes de Chile para exigir cambios en el país.

Durante este martes, y con el afán de conversar con los vecinos, el intendente de Santiago Felipe Guevara se acercó a los ciudadanos en la calle para escuchar sus preocupaciones respecto de la violencia impartida, tanto como las fuerzas armadas de carabineros como la de los manifestantes.

Fue ahí cuando una vecina de Santiago lo interpeló y le preguntó que cuando iba a detener la violencia con la que estaban actuando los carabineros. Además, defendió a los manifestantes, ya que -según su parecer- han actuado como los verdaderos protectores de los civiles que se encuentran en las calles manifestándose pacíficamente.

“Lo que hacen los que usted llama vandálicos, y que yo tengo el gusto de ver todos los días, los cabros nos defienden. Ellos se quedan ahí dando cara, ponen barricadas para que nosotros los que estamos ahí con la ollita pacíficos podamos escapar, y eso es lo que nadie muestra. Los saqueos, ¿sabe lo que hacen con la plata, las cosas? Se la regalan a la gente o las queman, no se las roban para ellos. El otro día ellos me compraron un helado con la plata que saquearon. Así de simple. Ellos están para defendernos a nosotros, ya que Carabineros no nos defiende y nos violenta. Yo todos los días salgo de mi casa cagá de miedo, qué hago contra eso, qué hace usted contra eso. Quién controla a Carabineros que acabo de ver que le pegan a un montón de niños”, le aseguró.

“Si ellos se salen del protocolo, van a tener sanciones (…) El que comete un delito, el que sea, va a tener que la justicia entregarle la condena que corresponda“, le respondió el Intendente.

REVISA EL REGISTRO QUE ES VIRAL EN REDES SOCIALES: