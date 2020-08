Vecina de Villa Olímpica denuncia ser víctima de los "cazadores de herencias"

24Horas.cl Tvn

06.08.2020

"Tengo una pensión de 74 mil pesos y pago 160 mil pesos de arriendo por algo que es mío. Estoy pagando por algo que yo supongo que me lo merezco y he luchado por él. Trabajé toda mi vida por esto".

Así comienza relatando su caso, Marcela Cabargas,quien denuncia que una abogada cazarrecompensas la engañó porque habría avisado a las autoridades que era una herencia vacante, esto con el fin de conseguir un beneficio económico con el domicilio donde vivió toda una vida.

El departamento de la Villa Olímpica, ubicado en la comuna de Ñuñoa fue comprado por Oscar, la pareja de Marcela, quien quedó como codeudora. Se iban a casar para formalizar la relación y bienes, pero él falleció en 2008, tras estar casi nueve meses en estado vegetal producto de una meningitis.

Por lo tanto, nadie quedó como heredero formal de la propiedad, lo que fue aprovechado por una abogada quien dijo ayudar a la mujer.

"Ella abusó de la confianza. Ella tiene que haber visto algo legal de lo que ella se podía adueñar y de ahí no supe más de ella. Nunca más". explicó la afectada.

Las personas tienen cinco años para reclamar una propiedad. Los cazarrecompensas buscan casas sin dueños, para quedarse con el 30% del avalúo fiscal.

"Cuando no existen herederos tras la muerte de una persona, se da lugar a lo que jurídicamente se conoce como 'herencia vacante', en la que el Fisco tiene derecho a esa herencia. Con el propósito de promover a que estas herencias vacantes se pongan en conocimiento del Fisco, se establece un pago en favor de quienes conozcan antecedentes de los bienes de la persona", aclaró Diego Miranda, de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica.

Por su parte, el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, "la invitación a la ciudadanía es que cuando sepan que existen bienes que no tienen herederos o que no hay testamento, hagan la denuncia en Bienes Nacionales".

En Villa Olímplica es una mujer muy conocida ya que su padre fue parte de integró la junta de vecinos. Aquí también crió a sus dos hijos, e incluso ya tiene nietos y bisnietos con los que comparte en el barrio. Es aquí también donde fabrica sus artesanías, las cuales por pandemia no las ha podido vender.

Marcela guarda con esperanza documentos que espera que le sirvan en algún momento, tales como la escritura, los recibo de pago de los gastos comunes y otros papeles de hace varios años.

Según también cuenta, la notificación fue un papel en su puerta. Por luto dejó pasar los años y nunca hizo el trámite, aunque en su caso no existía un vínculo legal con el dueño.

"He vivido toda mi vida aquí, nunca me he movido. Soy igual que los árboles; llegué, me planté y nunca más me moví. (...) Tengo mucho miedo de que me puedan sacar de aquí". expresó la afectada.