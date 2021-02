Vecinos de Maipú en alerta por nueva toma en terrenos del exvertedero Lo Errázuriz

Un grupo de personas inició una toma en un sector del ex vertedero Lo Errázuriz en Maipú, acción que vecinos del sector tratan de impedir debido a que esperaban la construcción de un parque en el sector. Además el terreno representa un riesgo para quienes lleguen a vivir al sector debido a las emanaciones de gases que pueden provocar un incendio.

24Horas.cl Tvn

08.02.2021

Un grupo de personas, utilizando piedras y palos se tomó el terreno del exvertedero Lo Errázuriz, una situación que generó preocupación entre los vecinos de Maipú que esperaban la construcción de un parque en el lugar.

"Y las Fuerzas Especiales no han llegado", comenta una vecina que grabó lo sucedido.

Quienes se están tomando el terreno son chilenos quienes sostienen sentirse impotentes frente a lo que consideran un trato con ventajas a los extranjeros que se toman terrenos frente a años de postulaciones con las que no han conseguido su casa propia.

Un participante de la toma grabó desde el interior señalando que no se iban a mover. "Esto nos corresponde a nosotros, no vamos a esperar a que vengan otras personas a tomarse esto acá", contó.

Otros casos

El pasado jueves, vecinos de Estación Central lograron frenar un intento de toma del mismo exvertedero. Además de ello, un falso anuncio invita a familias haitianas a instalarse en esos terrenos.

La angustia que mantienen los vecinos de Maipú se funda en que la construcción de un parque es inversamente proporcional a lo rápido en que una toma puede levantarse.

Un ejemplo de esto ocurrió en el lado de Cerrillos, donde la toma Oreste Plath se instaló el 16 de julio de 2020, momento en el que llegaron 35 familias. A las dos semanas eran 300 familais que construyeron sus hogares en el lugar y al mes ya habían 1.500 casas construidas.

Hoy por hoy en el lugar ya se ubican 3.500 familias en una inmensa zona entre la Ruta 78 y el Zanjón de la Aguada. Incluso en este lugar existe la compra y venta de terrenos, todo en la más absoluta informalidad.

Problemas legales y riesgos de las tomas

Según cuenta la vecina de la toma Jacqueline Castro, los precios de estos terrenos comienzan por cerca de los $500 mil pesos. Asimismo, Castro señala que antes el sector era tranquilo, pero que ahora este se transformó en una "frontera" entre donde habita y la toma.

"Me da lata porque antes aquí había una cancha que se tomaron, para septiembre iban a elevar volantín. Hoy en día hay topless, hay de todo adentro, Carabineros ya ni entra", contó Jacqueline.

Esta irrupción de familias no tuvo freno ya que los dueños de estos terrenos, entre los cuales hay grandes empresas, que no tienen proyectos en el sector, optaron por no seguir acciones judiciales.

Según indicó el alcalde de Cerrillos, Arturo Aguirre, "como municipio, no tenemos herramientas legales para intervenir. Es decir ni siquiera podemos querellarnos, porque esto es un asunto entre privados".

No obstante a ello, uno de los motivos para impedir la toma que se intentó en Estación Central, son los peligros que conlleva construir sobre un terreno del que emanan constantemente gases producidos por su etapa de vertedero, que podrían provocar un gran incendio.

El alcalde de Estación Central, Miguel Abdo, señaló que "aquí no se puede, porque toda la gente sabe que fue un vertedero y hay emanaciones de gases. Hace cuatro meses atrás tuvimos un megaincendio".

En ese sentido, la toma de Cerrillos ya vive bajo ese riesgo. Jacqueline contó que hace unas semanas se quemaron algunos transformadores y que incluso antes hubo un incendio que afectó a tres viviendas de la toma.

Por tal motivo, los vecinos de Maipú quieren evitar otra toma en los terrenos del vertedero Lo Errázuriz.