Vecinos de Pudahuel protestan contra construcción de edificio: Piden más áreas verdes

24.09.2020

Durante la noche de este miércoles cerca de 40 personas ingresaron hasta un terreno en el sur de Pudahuel, donde se construiría un edificio, generando destrozos y dejando panfletos contra la instalación de dicho edificio.

Según detalló el teniente Patricio Castillo, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Occidente, pasadas las 22 horas, el personal de la 55° Comisaría de dicha comuna llegó a la intersección de La Estrella con La travesía donde se encontraban las cerca de 40 personas "generando destrozos".

Una vez en el lugar, los uniformados fueron recibidos por la turba con el lanzamiento de objetos contundentes, por lo que solicitaron la concurrencia de personal de Orden Público. Tras la llegada de estos últimos, los individuos se dieron a la fuga.

Los sujetos ingresaron al terreno destruyendo latas que fueron instaladas en el perímetro para luego incendiar un container y generar diversos daños en el lugar, informó Carabineros.

Según indicó el oficial, no se registraron personas heridas ni detenidas por estos actos, los cuales tendrían como motivación la construcción de un edificio en dicho sitio, ya que las personas dejaron panfletos y rayados contra este, exigiendo más áreas verdes en la comuna.

Del mismo modo, Castillo indicó que hasta el momento los daños no han sido avaluados ya que el propietario no se constituyó en el lugar y no se manejan antecedentes de una convocatoria a través de redes sociales y que tampoco estos hechos son frecuentes.