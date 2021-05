"Es una falta de respeto": Vecinos de Parque Almagro molestos por no poder vacunarse tras larga espera

23.05.2021

Decenas de vecinos de la comuna de Santiago llegaron hasta Parque Almagro, ya que habrían sido informados de que en la mañana de este domingo habría un vacunatorio móvil del Ministerio de Salud entregando el antígeno contra el COVID-19.

Algunas de las personas que esperaban recibir su dosis el día de hoy comentaron que el día de ayer (sábado), cuando sí estuvo el vacunatorio en el sector, les habrían dicho que hoy también estarían inyectando las vacunas, incluso entregando números con los turnos de espera.

Al vecino de Santiago, Romulo Fuentes, de 35 años, le correspondía vacunarse el día lunes según el calendario del Minsal, pero no ha podido recibir la dosis ya que donde ha ido está repleto de gente.

"He estado tres días viniendo. Estuve yendo a Zenteno, estuve yendo a U.L.A. y Cal y Canto y todo lleno. No hay vacuna. Tienen 200 dosis de vacunas y aquí tenemos más de 500 o hasta mil personas esperando y a las 8 de la mañana ya no hay vacunas", expresó Fuentes a 24 Horas.

"El Minsal nos dice que la página se actualizó y que este no era un punto para el día de hoy, entonces es una falta de respeto", agregó.

En tanto, otra de las vecinas que se encontraba esperando su vacuna en el mismo lugar tuvo un testimonio muy similar al de Fuentes. "Vine el martes y no alcancé a vacunarme, ayer la misma historia y los funcionarios dijeron que hoy día temprano y estoy desde las siete de la mañana aquí esperando", contó.

Por su parte, a través de las redes sociales de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, informaron en la mañana de este domingo que sus vacunatorios móviles estarán entre las 12.00 y 15.00 horas en el frontis de la Estación Mapocho y de 10.00 a 15.00 horas en la Plaza Franklin, Parque San Diego #2230.