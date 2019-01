"Veo que ella se apaga día a día": dramática historia de ancianos que viven encerrados en Alto Hospicio

Olga Soto pide ayuda para recibir una silla de ruedas especial, ya que no puede moverse libremente por el cáncer, diabetes y fractura de cadera que padece.

21.01.2019

Una pareja de ancianos de Alto Hospicio está en la palestra noticiosa luego de que se supiera su dramática historia: no pueden salir del departamento en el que viven.

De acuerdo a los detalles publicados por La Estrella de Iquique, Olga Soto y de Marce Contreras deben vivir mes a mes con los $200 mil que él recibe como pensión, lo cual les impide tener una vida cómoda.

La mujer tiene cáncer, fractura de cadera y diabetes, condiciones que le impiden moverse libremente. Por ello es que piden ayuda a autoridades y privados, pero no para recibir dinero, sino para mejorar la movilización de Olga.



"No pedimos alimentos, tampoco dinero, sino una silla de ruedas para bajar escaleras, llamadas Roll Over", explicó la mujer, complementando que estas permiten tener una mejor forma para trasladarse.

Por su parte, el hombre reveló que "veo que ella se apaga día a día", ante lo cual consideró que sería "mucho mejor si ella pudiese salir de vez en cuando y mirar la luz del día".