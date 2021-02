Vicepresidenta de la UDI confirma que partido no apoyará a concejal Roca si mantiene su candidatura

A través de un video, la exministra de la Mujer y Equidad de Género dejó en claro la postura del partido. De todas formas, Iván Roca ya no es miembro del partido.

12.02.2021

Tras el anuncio de la UDI de que el concejal Iván Roca ya no pertenece a las filas del partido, la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género y actual vicepresidente del partido, Isabel Plá, confirmó que no apoyarán su reelección incluso si logra seguir adelante con su candidatura.

Vale mencionar que, hasta el momento, el concejal no se ha referido a una eventual bajada de su participación a la reelección en la comuna de Lota.

La exministra Plá agregó que el presidente de la UDI, Javier Macaya, ya ofició al Servicio Electoral, pero que si no es posible bajar la candidatura, aseguró que "la UDI no va a respaldar la candidatura (...) del señor Roca y que ya no pertenece a las filas de nuestro partido".