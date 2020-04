Víctima de balacera en La Florida: "Creíamos que eran petardos, pero empezamos a sentir los impactos en nuestros cuerpos"

24Horas.cl Tvn

28.04.2020

Cerca de las 21:00 horas de este lunes, 10 civiles recibieron en su cuerpo impactos de bala. Unas 30 personas se manifestaban en avenida Vicuña Mackenna con Trinidad en el marco del Día del Carabinero, cuando aparentemente dispararon desde un vehículo hacia los manifestantes.

Dos carabineros son investigados por disparar contra el grupo de civiles que se manifestaban en la comuna de La Florida. Carabineros determinó dar de baja a los funcionarios porque incumplieron con la doctrina institucional al estar bajo la influencia del alcohol y circular en un vehículo sin patentes.

Una de las víctimas indicó que "la gente no se inquietó, porque creían que eran petardos o algo así, cuando de repente empezamos a sentir los impactos en nuestros cuerpos. Yo sólo atiné a cubrirme la cara".

Otro de los afectados señaló que "de repente veo que la gente se empieza a tirar al suelo. Como por instinto también me tiré al suelo porque ahí caché lo que de verdad era. Algo me rozó en la mano, no sé si fue un balazo o un perdigón".

Una tercera víctima de la balacera explicó que "estábamos arriba de la vereda, no en la calle. En un momento se sintió una cantidad de disparos y empezó a caer la gente".

La desesperación fue inmediata. Algunos tenían impactos de bala en sus piernas, manos y abdomen. En una camioneta trasladaron a algunos de los heridos.

Carabineros dados de baja

El jefe de la zona Metropolitana Este, general Enrique Bassaletti, explicó que "se trataba de un vehículo de funcionarios de Carabineros. Uno de esos carabineros conocía, por eso lo identificó. Posteriormente, informado al mando, se ordenó ir al lugar del domicilio de uno de estos funcionarios y se pudo verificar que a pocos metros también estaba el vehículo con otro funcionario en su interior".

Ambos funcionarios estaban bajo la influencia del alcohol y el vehículo no contaba con su patente trasera. La delantera tampoco estaba en su lugar, sino que en el parabrisas. Por ese incumplimiento a la doctrina institucional, un sargento segundo y un cabo primero, ambos de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, fueron dados de baja.

Judicialmente, la fiscalía Oriente investiga si fueron estos carabineros los que dispararon al grupo de civiles. Por ello, se instruyó a la Policía de Investigaciones la toma de declaraciones, peritajes a balas y vainillas encontradas en el lugar de los disparos, así como también las halladas al interior del vehículo en el que iban los funcionarios policiales.

El ministerio del Interior presentó una querella contra quienes resulten responsables. El alcalde de La Florida presentó la denuncia y solicitó que se esclarezca si los dos carabineros dados de baja son o no los autores de los disparos contra el grupo de civiles.