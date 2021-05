"Los niños estarían vivos si la justicia hubiese actuado": víctima de sospechoso de crimen de El Bosque entrega su testimonio

24Horas.cl Tvn

25.05.2021

"Lo pongo como publicación para que tengan cuidado con este sujeto. Es un mitómano, acosador y obsesivo. Es un peligro para la gente que lo rodea. Está levantando falsas calumnias a mis papás. Hace cinco meses que viene acosándome a mí y a la gente que me rodea. Me llama por teléfono, por Whatsapp, si les llega a hablar, no le crean nada, todo es falso. Y lo hace solamente para llamar la atención. Ahora con el tiempo me he enterado de que todas las veces que ha acosado o ha hecho cosas malas a niñas, y anda como si nada sin culpa, sin nada. Estaba haciendo todo esto de tema legal, pero las justicia es demasiada lenta, así que me veo en la obligación de hacerlo público".

Esa fue la advertencia que en abril de 2020, Camila Quezada, una joven de El Tabo escribió en sus redes sociales al ver el nulo accionar de la justicia frente a su caso tras denunciar a Fernando Behm, el principal sospechoso del autor del crimen del asesinato de los hermanos de El Bosque, por acoso en su propio hogar.

En conversación con el "Buenos Días a Todos", la víctima señaló que acogió al sujeto durante octubre de 2019 hasta febrero de 2020 al decir que su madre lo había echado de su departamento.

"Tuve que llegar al instante de funarlo por redes sociales. Y yo en mi última publicación puse que con mi familia estamos aburridos de estar esperando que la justicia haga algo. ¿Están esperando que el cometa un delito mayor para recién actuar?", recordó.

"Yo lo denuncié. Hice la denuncia en Carabineros y me dijeron que me iban a llamar la fiscalía, cosa que nunca pasó", lamentó.

"Al principio era demasiado simpático, humilde, buena persona. No había demostrado una faceta mala", sin embargo, cuando ella comenzó una relación su actitud cambió. "Se puso más pesado, agresivo y cada vez quería estar más cerca mío e intentó muchas veces arruinar mi relación tirando malos comentarios y chismes. Cosa que no le funcionó y cómo fue así, intentó abusar de mi", acusó.

Luego comenzaron las amenazas: "Él me iba a matar. Siempre era lo mismo, quería que yo desapareciera".

El testimonio es apoyado por su padre, Jaime Quezada, quien detalló los momento de la agresión. "Una noche ingresó a la habitación de mi hija, se subió arriba de ella, peleó un poco con él, lo botó y me llamó. Y decidimos echarlo. Ya no podía seguir más en la casa con lo que hizo".

Desde ahí, señaló que no volvieron a saber más de Behm, sin embargo, acusó que "comenzó otro capítulo". "Empezó a llamar por teléfono, por Facebook y comenzó el acoso. Mi hija estuvo mal sicológicamente y siempre con el temor que él llegara a la casa y que cumpliera con lo que él decía que iba a hacer".

Por otra parte, Camila Quezada, al enterarse de la noticia del crimen de los hermanos, confesó quedar en shock. "Me dio una impotencia demasiado grande porque siempre dije, 'si la justicia hubiera hecho algo, esto no hubiera pasado. Si hubiera visto sus antecedentes esos niños estarían con vida'".

"Lo único que espero es que haya justicia, que paguen por las muertes, que pague por las niñas que abusó, que pague por las niñas que acosó y a todas las niñas que le hizo un infierno en su vida, es lo único que espero", señaló la víctima.