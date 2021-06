Diputado oficia a Interior para detener uso de escudo de Carabineros en "apoyatón" a uniformados procesados por violaciones a DD.HH.

24Horas.cl Tvn

29.06.2021

Durante esta misma jornada, el diputado socialista Leonardo Soto, ofició ante Contraloría al Ministerio del Interior para detener e investigar el mal uso del logotipo institucional de Carabineros de Chile en la colecta de fondos.

Al respecto, el parlamentario especifica que se trata de un "delito" y una "grave afrenta para víctimas" y se cuestiona si el gobierno autorizó el uso del escudo.

En el documento, especifica que en el caso de los funcionarios receptores de los aportes se encuentran personas imputadas por delitos de "apremios ilegítimos, detención ilegal, obstrucción a la investigación, homicidio frustrado y falsificación de instrumento público".

Finalmente, pide que se inicien las "acciones tendientes a corregir el uso ilegal del escudo de Carabineros de Chile, junto con requerir información en relación a si este fue autorizado por dicha institución policial o su mando civil, persiguiendo en tal caso las responsabilidades que correspondan, y entendiendo esta Cartera del Estado un pronunciamiento sobre la materia expuesta".

Oficié al Min Interior exigiendo q detenga uso ilegal del escudo d Carabineros para dar impresión d q es oficial en campaña d recolección d dinero para imputados x violaciones a DDHH. Además d delito es una grave afrenta para víctimas. O acaso el Gob o policía lo autorizó? Basta! pic.twitter.com/U7rXgZL1GV — Leo Soto diputado (@LeoSotoChile) June 29, 2021

🔴 #Nacional



La situación ocurrió el año pasado cuando el condenado fue hallado en un espacio público durante el toque de queda.



10 años de cárcel para sujeto que atacó y dejó sin visión de un ojo a carabinero.



Más detalles ⬇ https://t.co/iCVv5XjlTk — 24 Horas (@24HorasTVN) June 29, 2021

Reacciones de víctimas