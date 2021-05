"Sólo pido justicia y reparación": Fabiola Campillai expuso en comisión investigadora de la Cámara

24Horas.cl Tvn

18.05.2021

Este lunes, durante la comisión investigadora sobre la actuación de las policías durante el estallido social, se recibió a Fabiola Campillai y Manuel Véliz, víctimas de trauma ocular tras accionar de Carabineros.

En la instancia, Campillai expresó que "ha pasado el tiempo y aquí estoy tratando de salir adelante, de aprender cosas nuevas gracias al apoyo de mi familia y amigos. No puedo trabajar y no tengo vista ni olfato debido a las lesiones y fracturas múltiples que me ocasionaron. A ello, se suma que no puedo hacer ejercicios ni fuerza excesiva. Sólo pido justicia y reparación. Los carabineros ni siquiera me prestaron ayuda y, al contrario, se fueron del lugar el día que me dispararon”.

“A pesar de eso, quiero salir adelante y seguir luchando por la justicia que merecemos las víctimas, porque esto no debió ni debe ocurrir. Esto ha sido un daño enorme para mis hijas y toda mi familia que ha requerido ayuda psicológica. El Estado no se ha hecho cargo de nada, sólo la gente del IST, a quienes agradezco enormemente y, por supuesto, a mi familia”, añadió Fabiola.

ESTALLIDO SOCIAL 📰| Víctimas de trauma ocular durante el estallido expusieron en instancia investigadora. https://t.co/8DhpQLv5MK — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) May 18, 2021

En tanto, Véliz relató que “salí a buscar trabajo y al regresar a casa no tenía un ojo. Esto ha sido horrible, porque el día que sufrí el ataque de carabineros me dirigía a mi casa. A eso de las 19:00 horas, caminaba por el bandejón central de La Alameda. Había mucha gente y en un momento me di vuelta y ahí sentí el impacto en el ojo. Una persona me llevó a un puesto de la Cruz Roja y luego a lo que es el Cine Arte Alameda. Carabineros nos seguía disparando y lanzaron bombas al cine”.

En la Clínica Alemana, “sacaron a las enfermeras y médicos de un box y sólo con el arribo de la Policía de Investigaciones se retiraron del lugar. Lo único que pido es ayuda, justicia, verdad y reparación, porque hasta el momento no hemos tenido nada de ayuda. Para qué hablar de apoyo psicológico... nada”.

Respecto a la Comisión, el diputado Nino Baltolu, dijo que próximamente también se presentarán en la instancia miembros de la Fiscalía para exponer las investigaciones por estos casos y otros.