Víctor Chanfreau por llamado a boicotear la PSU: "La querella del Gobierno no nos asusta"

09.01.2020

El vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Víctor Chanfreau, aseguró a través de su cuenta de Twitter que la querella del Gobierno por llamar a boicotear la PSU, no lo asusta.

"Cuando me tocó asumir la vocería tenía un objetivo, acabar con injusticias que vienen hace más de 40 años. Él es mi abuelo por el que se me ha insultado. Detenido desaparecido y aún buscamos justicia. La querella del gobierno no nos asusta. #NoMásPSU no es violencia, sino justicia", escribió el dirigente.

Recordemos que este miércoles, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, anunció la presentación de 16 querellas contra 34 personas, por desórdenes y otros delitos, en el marco de la rendición de la Prueba de Selección Universitaria.

Según detalló el subsecretario, las querellas son por desórdenes, agresiones a carabineros, barricadas y porte y lanzamiento de bombas molotov.

Respecto a la invocación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, el subsecretario Galli precisó que “la denuncia que presentamos (…) fue por el delito contemplado en el artículo 6, letra c, de esa ley, por la incitación, promoción de la interrupción de un servicio de utilidad pública, que justamente es lo que ocurrió tanto en los delitos de desórdenes como en el llamado a interrumpir esta prueba".

Según aseguró el personero, la mencionada denuncia fue aceptada por el Ministerio Público y en ella se incluyen los nombres de los dirigentes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES).

En la instancia, la autoridad hizo un llamado a que "si hay evidencias suficientes, que sean sancionados duramente por la justicia".