Villa Alemana quitará título de ciudadano ilustre a Augusto Pinochet

Agencia Aton

22.10.2021

El Concejo Municipal de Villa Alemana decidió revocar la calidad de ciudadanos ilustres al ex general Augusto Pinochet y al ex almirante José Toribio Merino, ambos miembros de la Junta Militar durante la dictadura.



Según consigna el acta de ese 9 de noviembre, cuando fueron declarados ciudadanos ilustres, el entonces alcalde Alejandro Peralta, bajo los Decretos 457 y 459, decidió entregar el nombramiento a petición de la ciudadanía “con motivo y en reconocimiento a su valiosa e inestimable preocupación personal u profesional en la liberación de Chile” y con el fin de “perpetuar tan significativos acontecimientos”.



46 años después, para la co-gestión del “Municipio Transformador” de Villa Alemana, la decisión carece de fundamentos y antecedentes que le den verosimilitud, razones por las que en un Concejo Extraordinario resolvió revocar ambas disposiciones y terminar con la calidad de Ciudadano Ilustre del, en ese entonces, Comandante en Jefe de la Armada, y del dictador.

Pescadores increpan a gobernador marítimo y denuncian uso de balines de gomas en manifestación Leer más

Así lo informó la alcaldesa de la comuna, Javiera Toledo, quien señaló que trata de "personajes que no son villalemaninos y que nada tienen que ver con la memoria de una ciudad comprometida con los derechos humanos, la verdad, la justicia y la reparación".



Toledo enfatizó en que "no podíamos permitir que estas dos personas se compararan con reales hijos ilustres de Villa Alemana, dos personas que se tomaron el poder político, sin democracia, y a costa de violaciones, torturas y muerte”.



Y agregó que es "un acto de reparación necesario para todas las víctimas de la dictadura" y agradeció al Concejo por aprobar con mayoría esta revocación.



Ambos personajes habían sido reconocidos mediante un decreto alcaldicio en 1974. Este viernes, el Consejo aprobó la medida con 8 votos a favor y una abstención del concejal de Renovación Nacional, Marcelo Valderrama.



Tras su abstención, el edil señaló que "ellos no son de Villa Alemana, no vivieron en Villa Alemana, pero me abstuve, primero para no rechazar y segundo para no aprobar una situación que genera discusión dentro de un sector que yo represento”.