Violento asalto en negocio familiar de Maipú: Delincuentes balean a locatario

04.08.2020

Durante horas de esta noche un violento asalto se registró en la población Joaquín Olivares de la comuna de Maipú, en donde al menos cuatro desconocidos ingresaron a un negocio para robar la recaudación del día, hiriendo de gravedad al locatario quien opuso resistencia.

De acuerdo a lo detallado por la hija del dueño del negocio, los antisociales llegaron de forma rauda hasta el negocio y entraron premunidos de armas de fuego, chaleco antibalas, y el rostro cubierto con mascarillas y gorros.

Al percatarse, la víctima opuso resistencia para que los delincuentes no ingresaran, momento el cual es herido a bala por parte de los asaltantes en un pie y en la pierna. Del mismo modo, su pareja intentó evitar el robo, la cual también resultó herida en la cabeza por un golpe, la cual calificó su hija como "bastante grande".

Un asalto en este negocio dejó al dueño baleado y su pareja herida en Maipú. Al menos cuatro hombres llegaron en un auto para robar la recaudación del día @24HorasTVN pic.twitter.com/T0vyrLKGry — Rodrigo Alejandro (@perezmuena) August 4, 2020

Vecinos del sector se dieron cuenta del hecho, por lo que comenzaron a acercarse y lanzar objetos contra los antisociales que, en ese momento, tomaban las pertenencias de la familia y la recaudación del día.

Posteriormente los delincuentes se dieron a la fuga, mientras los propios vecinos trasladaron al locatario hasta el Hospital El Carmen, donde se mantiene internado, en estado grave, pero estable.

Por su parte, a su madre le estaban realizando exámenes, para determinar la gravedad de las lesiones, y colocando puntos en la herida.

Esta no era la primera vez que son víctimas de robos, ya que hace un tiempo, también los asaltaron, pero en esa ocasión se encontraba atendiendo la hija del matrimonio con su abuela y que los delincuentes fueron "más hostiles", pero que no les hicieron daño, ya que no prestaron resistencia.

Hasta el momento, los participantes del ilícito se encuentran prófugos.