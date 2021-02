Violento portonazo en Ñuñoa: Víctima denuncia que la intentaron secuestrar

24Horas.cl Tvn

23.02.2021

Durante la noche de este lunes, un violento portonazo se registró en la comuna de Ñuñoa, cuando una mujer retornaba hasta su domicilio a bordo de su auto comprado hace poco tiempo

Según indicó el subcomisario Alejandro Delgado, de acuerdo con antecedentes preliminares alrededor de las 22:30 horas en la intersección de Pedro de Valdivia con Los Alerces, cuando la víctima venía llegando hasta su domicilio tras haber ido a dejar a un familiar.

Cuando la víctima abre el portón para guardar su auto se percata que un vehículo se traslada contra el sentido del tránsito de la calle, donde la interceptan entre tres a cuatro sujetos provistos de armas de fuego quienes la intimidan y la hacen descender de su vehículo.

Tras esto, la mujer comienza un forcejeo con los delincuentes, quienes la reducen y registran buscando objetos de valor, quitándole su celular y algunas joyas.

Es en este momento donde la mujer indica que los antisociales intentaron secuestrarla. Según el propio subcomisario, "la víctima declara que entre los delincuentes hubo la intención de llevarla abordo del otro vehículo, situación que no se concretó afortunadamente" ya que esta pudo zafar de los antisociales e ingresar a su domicilio alertando a su marido.

"Cuando vi que esto era raro, que venían cuatro tipos adentro del auto, me subí rápidamente y traté de poner el cierre de seguridad, pero me puse nerviosa y no lo encontré. En ese momento ya tenía a los tipos encima. Me abrieron la puerta del conductor y me bajaron violentamente, a tirones y con pistola en la cabeza", relató la víctima a 24 Horas.

Por su parte, los sujetos se dieron a la fuga en los vehículos que llegaron sumado al sustraído a la mujer, el cual fue comprado hace poco tiempo.

Por el momento, la PDI indicó que se encuentran realizando las primeras diligencias para determinar si los sujetos pertenecen a una banda que se encuentren investigando.

Asimismo detallaron que, hasta el momento, no se reportan cámaras que presenten imágenes útiles para la investigación.

En tanto, la víctima no resultó con lesiones tras este ilícito.